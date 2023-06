/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Kozlovic jsou mistrem divize E. Rozhodla o tom souběžně hraná závěrečná utkání předposledního 25. kola soutěže. Kozli doma před více než tisícovkou diváků hráli bez branek se Šternberkem, druhý Slavičín překvapivě padl na svém hřišti se Všechovicemi 1:2.

Fotbalisté FK Kozlovice (ve žlutém) proti FK Šternberk. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Velké poděkování hráčům. Před zápasem jsem jim říkal, že jde o dlouhodobou soutěž a ať už to dopadne jakkoliv, jsou mezi třemi nejlepšími, což je skvělý výsledek,“ řekl úvodem kozlovický trenér František Rolinc, který si hned po utkání společně se svými svěřenci přímo na hřišti dopřával zasloužené pivo. Ve vesničce u Přerova propukly nedělní oslavy.

„Zkušenější hráči se o zábavu určitě postarají. Jak jsem tým za rok a půl poznal, jsme kolektiv se vším všudy. Oslavy budou, myslím si, velkolepé,“ usmál se František Rolinc.

Pár krůčků od titulu ale byl i třetí Šternberk. Ten u Přerova předvedl kvalitní výkon, trefil i břevno, jinak ale narážel na výborného Kadlece v bráně a o prvenství tak v posledním kole doma se Vsetínem hrát nebude.

„Odehráli jsme skvělý a velice kvalitní zápas, stejně tak soupeř. Tomu gratuluji k prvnímu místu, zaslouží si ho. Za nás škoda. Zápas skončil sice 0:0, ale šance byly na obou stranách. Spíš by tomu odpovídalo 3:3. Remíza byla zasloužená,“ myslí si šternberský kouč Ivo Lošťák.

Šancí na gól bylo dost

V úvodu utkání byl o něco nebezpečnější Šternberk. Po půlhodině hry se poprvé vyznamenal domácí brankář Kadlec, o chvíli později mu dokonce pomohlo břevno.

Druhý poločas pak patřil spíše aktivnějším domácím. Lob Kaďorka ani únik Skopala gólem neskončily. Brankář Kopřiva se zaskvěl i při tutovce po rohovém kopu Kozlovic.

Šternberk hrozil po změně stran hlavně z brejků, dobrou šanci Zifčáka lapil Kadlec stejně jako dvě velké možnosti Davida Lošťáka.

A protože v závěru se v dobrých příležitostech ve vápně neprosadili ani největší ofenzivní tahouni obou týmů Tögel se Skopalem, remíza 0:0 rozhodla o mistrovi divize E.

„Chtěli jsme si to uhrát sami, nebyli jsme horším mužstvem, chvílemi jsme i byli lepší. Byly tam stoprocentní šance, brankáři se vyznamenali. Je to škoda, ještě v posledních pěti minutách bylo vidět, že oba týmy chtějí vyhrát,“ všiml si David Lošťák.

Když ale kozlovický hlasatel s blížícím se závěrem utkání oznámil průběžný stav duelu ve Slavičíně (1:2), domácí přeci jen museli alespoň lehce reagovat.

„Šlo o taktická střídání, abychom natáhli čas. Neměl jsem do čeho sáhnout. Věřil jsem, že to do stavu 0:0 udržíme, i když to na konci ještě byly nervy,“ přiznal kozlovický lodivod Rolinc. „Bylo už před zápasem vidět, že mladší kluci byli hodně nervózní. Říkal jsem jim, ať si to užijí a když se to podaří, tak to bude obrovský bonus, na který budou vzpomínat celý život,“ dodal.

Za zmínku ještě rozhodně stojí fantastická kulisa utkání, na které dle zápisu dorazilo 1012 diváků. A přijela i spousta šternberských fanoušků, kteří byli během zápasu slyšet.

„Parádní utkání. Zápas, který kdyby skončil 3:3 nebo 4:4, nikdo by se nedivil. Oba brankáři byli ozdobou. Obrovská návštěva, skvělý fotbal, všem se to muselo líbit. Víc takových zápasů,“ přeje si František Rolinc.

Třetí liga? Chceme to vyzkoušet

Teď čekají Kozlovice, respektive vedení klubu, příjemné starosti. Závěrečný duel 26. kola předehrávaly, a tak se nyní mohou naplno věnovat tomu, jestli jít v příští sezoně o soutěž výš a zahrát si vysněnou MSFL.

„Přihláška do vyšší soutěže by se musela podat do úterý. Uvidí se. Já za sebe a kluky můžu říct, že si to chceme vyzkoušet. Samozřejmě vím, že bychom museli posílit, rozšířit kádr a náklady by byly vyšší, než jsou teď v divizi. Od toho už jsou tam ale fundovaní funkcionáři,“ řekl závěrem František Rolinc.

FK Kozlovice – FK Šternberk 0:0

Rozhodčí: Habermann – Slabý, Petrásek. ŽK: Olšanský – Drmola, Kuba. Diváci: 1012.

Kozlovice: Kadlec – Vítek, Kostka, Řehák, Kyselák – Olšanský – Kaďorek, Skopal, Kozák (70. Strašák), Smolka (86. Vogl) – Nekuda (91. Galetka). Trenér: Rolinc.

Šternberk: Kopřiva – D. Lošťák, M. Kuba, Drmola, Zifčák (72. Zvědělík), Tögel, Koutek, Hustý (86. Sedláček), D. Kuba (91. Vašička), Smrček, Samek. Trenér: I. Lošťák.