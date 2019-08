„Možná nějaká nostalgie, vždy mě přemluví jako jednoho z mála,“ směje se 36letý útočník a autor pěti branek, který se však postupně přesunul na post stopera. A vydatně přispěl k záchraně.

V sobotu v 16 hodin jeho tým čeká premiéra v nové sezoně divize E v Hranicích.

Nepřemýšlel jste, že se už na divizi v Přerově vykašlete?

V těch letech je složitější se do toho dostat, bojuju vždy hlavně s váhou. Říkal jsem, že když to půjde, tak zůstanu. Asi mám rád nějakou výzvu.Sezona ale nebyla úspěšná, co si budeme vykládat. Máme ale obrovskou výhodu. Říká se, že druhá sezona v nové soutěži je těžší než ta první. Já si myslím, že my jsme tu první měli tak špatnou, že by to mělo být jenom lepší (usmívá se).

Jaký na to máte recept?

Měli bychom si vzít něco z posledních zápasů na jaře, kdy jsme porazili Opavu a Bruntál. Hráli jsme soudržně. V Přerově by měl převažovat týmový výkon, individualit moc není. Důležitý bude začátek sezony.Když se udělají body, psychika se zvedne a vidět to bude hlavně na mladých. Spousta z nich si divizi ozkoušela. V přípravě už bylo vidět, že půlrok hráli za muže a zkušenost by se mohla projevit. Máme na úvod těžký zápas v Hranicích, na druhou stranu je lepší začínat venku, kde člověk může jen získat.

Takže klíčem k úspěchu by mohl být týmový duch?

Parta se udržela, je tady opravdu dobrá a neutváří se někde v hospodě. Chodí se na tréninky. Kluků, kteří přerovský fotbal mají rádi, je tu pořád dost. Deviza týmu by měla být v soudržnosti. Mladí už by měli trošku přebrat iniciativu v zápasech, vzít na sebe zodpovědnost a nedělat si z toho hlavu. Je to jenom fotbal. Pořád říkám, že horší než vloni to nebude. Mančaft nebude vzbuzovat podle jmen obavy soupeřů, ale tým by měl být vyspělejší a silnější.

Divize E letos bude čtrnáctičlenná a jinak poskládaná. Co tato změna přinese?

Nikdo neví, co od soutěže očekávat. Myslím si, že určitě nebude slabší než vloni. Mužstva z jihu mají silnou vazbu na Kroměříž a na Zlín. Bude hodně derby, bude to zajímavější. Derby navíc favorita nemá.

Jak podle vás vypadá kádr Přerova pro novou sezonu?

Nějaké posily asi trenéři vytipované měli, ale úplně to nedopadlo. Kádr zůstal podobný. Měl by přijít Vasil Dan z Ukrajiny. Sedět by mu mohla pozice úplně nahoře. Mohl by to být rozdílový hráč, má všechny předpoklady postavou a technicky, ale začlenění do divize ani pro něj nebude jednoduché. Taky přišel šikovný mladý gólman z Prostějova, který by měl být ve dvojici s Peťou Bělíkem.

Na rozdíl od Kozlovic je ale pro Viktorku problém zkušené a kvalitní hráče do Přerova dostat. Proč?

Kdyby bylo všechno negativní, tak bych se dvakrát nevrátil, ale podmínky a zázemí by prostě mohly být lepší. Trenéři a funkcionáři dělají maximum. Pod novým vedením se klub finančně konsolidoval. Přerovu by slušela třeba MSFL, ale pro mužský tým nyní finance nejsou na takové úrovni. Spousta kluků pořád jde i za penězi. Bonus z fotbalu v řádu nějakých tisícovek je pro ně asi zajímavý. V Kozlovicích nebo některých dalších divzních mančaftech jsou pro ně lepší podmínky než v Přerově. Tam se pro peníze nechodí. Někteří kluci zase jdou do okolních vesnic. Nechce se jim trénovat čtyřikrát týdně a obětovat tomu tolik času. Zvolí si jinou cestu, trénují méně a dají si po zápase párek nebo pivo. To my si dáme taky, když se vyhraje (odmlčí se)… což letos mockrát nebylo (směje se). Pořád to ale budu směřovat hlavně k zázemí.

Proč zrovna k zázemí?

Chátrající zázemí je problém. Mladá krev trenérů je v Přerově dobrá, sportovní vybavení pro tréninky taky. Je to lepší než někde na vesnicích. Kluci to dělají dobře, ale bohužel nemají oporu v zázemí. Prostředí tady není úplně příjemné. Vadí mi to. Klub nemá své nebo alespoň městské zázemí, na kterém by se mohlo něco budovat. Tady se nebuduje. Tím, že klub nemá vše ve své moci, třeba ani hřiště, je vše složitější. Pořád vzniká takové napětí mezi Spartakem Přerov a fotbalem. Je to špatně pro celý klub a odráží se to. Kdyby tohle nevzniklo, mohla se vybudovat spousta nových věcí. Třeba na golfu (vedlejší hřiště v areálu v Sokolské ulici, pozn. red.) už mohly být nové šatny, protože dotačních titulů byla spousta. Ve stavebnictví se pohybuji už dlouho a vím, jaké jsou možnosti. Pořád se však válčí. Jestli to nové vedení nějak ukočíruje, nevím. Nechci to soudit, přesně do toho nevidím.

Přesuňme se zpět k fotbalu, konkrétně na trenérskou lavici. Hlavní kouč Richard Švehlík zvažoval odchod od A-týmu. Pomohl by podle vás Viktorce tento krok?

Richard je obrovský srdcař. Obdivuji, že tady je tak dlouho. Řešil to sám i na jaře, jestli to nepoloží, jestli to nepomůže mančaftu. Někteří byli pro. Ale prostředí je tady tak specifické, navíc nejsou úplně prostředky, aby se přivedli hotoví hráči. Pro nového trenéra by to bylo o to těžší. Ríša zná kluky, jak přecházeli z mládežnických týmů. My starší s ním máme zase jiný vztah. Je to pro nás pan trenér, ale už se s ním bavíme i o sestavě nebo strategii. Z toho vyplynulo i to, že jsem se stáhl na stopera. Hodně tomu pomáhá i Pavel Koral, oba tomu dávají hodně.