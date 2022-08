„Četl jsem to. To jsou takové řeči. Ještě se budou divit,“ vzkazuje Holub.

Hned první dva zápasy v dresu Všechovic ukázaly, jak kvalitního útočníka Tatran získal. Právě Holub byl nejprve strůjcem překvapivé výhry 3:0 nad třetiligovým Frýdlantem nad Ostravicí, postaral se o dva góly a postup do dalšího kola MOL Cupu.

Poté přišla na řadu divizní premiéra. Všechovice díky třem gólům ve druhé půli porazily Bzenec 5:2, o dvě klíčové trefy se opět postaral Denis Holub. To je start do mužského fotbalu jako hrom.

„Konečně se mi něco podařilo. Do kasy jsem zatím nic neplatil, ale to se určitě všechno dožene,“ usmíval se mladý útočník. „Není to jen o mně, je to o všech hráčích na hřišti. Dobře mi to nachystali, měl jsem pak jednoduchou práci, jen to zakončit,“ dodal skromně.

A jak se vlastně ostravský talent, který do Baníku přišel z Prostějova, ocitl v divizi E ve Všechovicích na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje?

„Dohodli jsme se, že v béčku Baníku mají teď spoustu hráčů, že si mám hledat nové angažmá. Volal jsem panu Nevolovi, což je bývalý skaut. Ten se spojil s panem Kubicou a tak to nějak vzniklo,“ prozradil Holub, jak se zkontaktoval s všechovickým trenérem.

A vypadá to, že s přestupem je pro divizi velice zajímavý útočník spokojen. „Je tam super parta, dobré zázemí, líbí se mi tam hodně. Mám ty nejvyšší ambice, držet se co nejvíc nahoře, jít od zápasu k zápasu a uhrát co nejvíc bodů,“ má jasno směrem k všechovickému angažmá.

Profesionální smlouva? Bohužel ne

O Holubovi se mluvilo jako o velkém talentu, dokonce měl být dle některých jedním z mála hráčů, kteří v Baníku dostali profesionální smlouvu ve velmi mladém věku. „Píše se to, ale není to pravda,“ upozornil Denis Holub.

Pod smlouvou by totiž nové ofenzivní eso Tatranu mohlo trénovat i v období covidu, které bylo pro mnohé mladé fotbalisty likvidační.

„Nepomohlo to nikomu. Nehrálo se, netrénovalo se. Baník mě po covidu vlastně od všeho odstavil. Trénovali ti, kteří měli smlouvu. Nás také odstavili, pak už se mnou nepočítali. Dali mi to tak najevo,“ prozradil Holub.

Divize by ale pro kanonýra mohla být dobrým odrazovým můstkem. „Určitě. Hlavně potřebuji hrát a ve Všechovicích to teď byla nejlepší možnost,“ uvědomuje si střelec.

Pozornost týmů z vyšších soutěží nejspíš upoutal už během svých prvních dvou vystoupení v dresu Všechovic. Čtyři góly ve dvou zápasech, to je slušná bilance. Kde se jeho počet branek zastaví na konci podzimu?

„Doufám, že jich bude co nejvíce, ale žádné číslo v hlavě nemám. Hlavně ať vyhráváme,“ má Denis Holub jasno.

V neděli bude mít možnost ukázat se na půdě B-týmu brněnské Zbrojovky. A nejen vzhledem k prestižnosti soupeře půjde o speciální souboj.

„Na ten zápas se strašně moc těším. Jsou tam kluci, proti kterým jsem hrával a se spoustou z nich se známe. Podle mě to bude dobrý zápas, uvidíme, co přinese,“ vyhlíží Holub.

S některými ze soupeřů už prý dokonce byl v kontaktu. „Něco tam proběhlo, ale to bych asi do novin neříkal,“ zasmál se závěrem.

