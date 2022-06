Přerov v Holici rychle prohrával, nakonec ale vše dopadlo dle očekávání

V rámci 26. kola divize E se mezi sebou střetly druhý Přerov a dvanáctá Holice a ze začátku to mohlo vypadat, že by se snad mohlo i urodit nějaké to fotbalové překvapení. Favorizovaní Přerované však dokázali na brzký Stoppenův gól zareagovali hned třikrát, díky čemuž si ze srdce Hané odvezli i stejný počet bodů za vítězství v poměru 3:1.

1. HFK Olomouc vs. Přerov. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek