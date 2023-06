„Je to velká ztráta. Měl jsem připravené posily z Přerova, s klukama jsem byl domluvený. Jsou to mladí ambiciózní hráči, kteří chtěli hrát třetí ligu,“ prozradil kozlovický kouč František Rolinc i jejich další angažmá:

„Protože jsme nepostoupili, půjdou do Otrokovic,“ pokrčil kouč rameny. Dle informací Deníku by mělo jít o záložníka Petra Mirvalda a nejlepšího střelce Viktorky Davida Kašpárka, kteří tak dle všeho zamíří do Kvítkovic za bývalým koučem Davidem Rojkou. Zatím na zkoušku.

Čára přes rozpočet

To, že se pikantní přesun z Přerova do Kozlovic konat nebude, je pro Rolince čárou přes rozpočet. Právě kvůli zmiňovanému odchodu 28letého Galetky a o rok staršího Strašáka. Mirvald s Kašpárkem totiž mohli kvalitní kozlovické duo kvalitně nahradit.

„Kdyby tady třetí liga byla, přemýšlel bych o tom, že bych zůstal. Abych si MSFL zahrál i v Kozlovicích. Když jsem se dozvěděl, že se tady hrát nebude, o to bylo rozhodování jednodušší,“ přiznal Adam Galetka, který si stejně jako Strašák MSFL zahrál v Kroměříži. Oba borci si teď spolu zahrají v jednom týmu v Rakousku.

„Bylo to pro mě hodně těžké rozhodování. Cítím se tady jako doma. Vždy když jedu do Kozlovic, cítím, že sem patřím,“ říká Galetka, který na vesnici u Přerova strávil šest let a nastřílel přesně 60 divizních branek.

Další zatím nepřidá, dobré finanční podmínky jej zlákaly společně se Strašákem do Rakouska.

„Je to skrz rodinu. Čekáme miminko. Je to hlavní důvod,“ naznačil Adam Galetka.

Tomáš StrašákZdroj: Deník/Jan Pořízek

Postup za rok? Bude to náročné

Kozli vítězstvím v divizi získali právo hrát v příští sezoně MSFL, vedení klubu však oznámilo setrvání v divizi, což nemusí odradit jen zmiňované potenciální posily z Přerova.

„Sehnat hráče je mnohem těžší, ti kluci se ptají, proč jsme nepostoupili a tak dále. Chybí jim motivace,“ přiznává František Rolinc.

Vedení klubu by zvažovalo postup příští rok, kdy klub bude slavit stoleté výročí, vyhrát divizi se však znovu pochopitelně nemusí podařit. „Každá sezona je jiná. Ta příští může být úplně opačná,“ ví dobře František Rolinc.

Kozlovice zůstávají v divizi. Nejsme připraveni, vysvětluje předseda

Zkušené borce jako Strašák s Galetkou navíc kouč bude hledat velice těžce. V hledáčku jsou mladíci z B-týmu Sigmy Olomouc či druholigového Prostějova.

„Včera jsem obvolával sedm hráčů. Je tam nějaký příslib, jsou to vše mladí a perspektivní kluci,“ říká Rolinc.

V řešení je návrat hodonínského Radka Smékala, který naposledy hostoval v Kvítkovicích. Ve hře naopak není diskutovaný návrat Michala Guzika, o kterého František Rolinc nemá zájem.

Kozlovice odstartují letní přípravu v úterý 11. července. Hned v sobotu 15. července by měly odehrát první přátelské utkání doma s Novým Jičínem.

VIDEO: Kotel jako áčko! Turnaj přípravek v Kozlovicích ovládla Sigma