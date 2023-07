„S prací a sportovními výsledky Franty Rolince jsme byli nadmíru spokojeni. Dovedl mužstvo až k titulu. Protože jsme nenaplnili jeho ambice, byl možná zklamaný. Dohodli jsme se na tom, že teď se spolupráce přeruší a uvidíme, co bude dál,“ nastínil předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

Novým hlavním trenérem favorita divize E je David Kobylík. Mistr Evropy hráčů do 21 let z roku 2002, bývalý hráč Sigmy Olomouc, RC Strasbourg či Bielefeldu už si koučování v divizi vyzkoušel na lavičce Frenštátu pod Radhoštěm. Na krajské úrovni vedl Kralice na Hané či Určice.

„V našem hledáčku už byl, když končil pan Chytrý. Byl jednou z alternativ. Teď jsme se s Frantou Rolincem dohodli na přerušení spolupráce, tak jsme se zeptali, jestli by do toho šel nyní,“ prozradil Korytko.

David Kobylík jako trenér FrenštátuZdroj: Deník

Fotbalový expert

Dvaačtyřicetiletý expert je známý také jako fotbalový komentátor pro Deník či Českou televizi. „Nejdeme do neznáma. Sportovní zkušenosti má velké, v představách o vedení týmu jsme se shodli,“ dodal kozlovický předseda.

David Kobylík se bude v Kozlovicích hlásit na prvním tréninku v úterý 11. července. „Pobavili jsme se o tom, na kterých postech potřebujeme kádr doplnit, s kým už jsme jednali a předali mu kontakty. Nechali jsme mu volnou ruku, uvidíme, jestli přivede někoho ze svého okolí,“ řekl Lubomír Korytko směrem k potenciálním posilám.

Klíčový úkol číslo jedna tedy bude pro Davida Kobylíka zalepení děr po odchodu dvou klíčových hráčů. Špílmachr Tomáš Strašák s útočníkem Adamem Galetkou společně odchází do Rakouska.

Pozitivní naopak je, že v týmu zůstává Dominik Skopal. Nejlepší hráč uplynulé sezony zatím odolává nabídkám z vyšší soutěže. Důvodem je i studium.

„Nastoupí na vysokou školu a půlrok zůstane v Kozlovicích. Uvidí, jak na tom bude, v zimě je delší doba na to, aby zkoušel přípravu ve vyšší soutěži,“ řekl Korytko a závěrem přidal vyjádření směrem ke kozlovickému zájmu o dvojici přerovských hráčů Davida Kašpárka s Petrem Mirvaldem.

„Mrzelo mě to. Jsem rád, že to Petr Mirvald uvedl na pravou míru. My jako vedení jsme se s ním nebavili. Trenér se bavil s Kašpárkem, který ale není hráčem Přerova. Nemám rád podobné výčitky na trase Přerov – Kozlovice. Žádnou rivalitu ze své pozice necítím, je zbytečné ji vyvolávat,“ uzavřel Lubomír Korytko.

