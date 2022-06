„To je naše slabina, mohli jsme pak ještě dostat branku z další standardky, ale brankář to vytáhl z brankové čáry,“ popisoval všechovický trenér Lubomír Kubica.

„Celkově měl soupeř častěji míč na svých kopačkách a jde tam vidět rukopis pana Machaly. My jsme ale dobře stáli pod balonem a soupeře do ničeho nepustili,“ chválil své svěřence Kubica.

Ve druhém poločase se navíc dostali do vedení a v závěru ještě přidali uklidňující třetí branku.

„Chtěli jsme hrát na brejky a ty se nám dařily, v závěru jsme měli ještě několik příležitostí na další góly. Po naší druhé trefě trošku HFK upustil od své hry a začal nakopávat. My jsme dobře bránili,“ prozradil Kubica.

„Celou půlku sezony nás trápí smůla a osobní souboje. Soupeřům stačí jenom nakopnout od brankáře, my prohrajeme dva souboje a inkasujeme. Stejné to bylo dnes. Nejdříve to byl nákop z devadesáti metrů, prohrané tři souboje, centr po zemi a soupeř dal do prázdné. U druhého to bylo stejné, centr z lajny, prohraný souboj a dotlačí to tam ve skluzu. Pořád se to opakuje, dostáváme jen hloupé góly,“ popisoval trenér HFK Oldřich Machala příčiny porážky.

„Prohráváme i hlavičky, přestože nemáme malé hráče, ale nejsou soubojoví, bojíme se do toho jít, míče nám propadávají… V tomhle zaostáváme za všemi. Jsme v tom nejhorší,“ nebral si servítky olomoucký kouč.

A není divu, v základní sestavě nastoupilo hned osm hráčů ročníku 2001 a mladších. „Chtěli jsme se zachránit, což se povedlo. Teď dáváme příležitost mladým, aby okusili divizi. Ale je vidět, že je to na hráče z devatenáctky příliš. Budeme s nimi muset nějakou dobu pracovat, protože je to skok,“ dodal Machala.

Jeho tým tak prohrál počtvrté v řadě a propadl se na dvanácté místo tabulky o bod právě za Všechovice. Kromě posunu v tabulce měl Machalův protějšek Lubomír Kubica ještě jeden důvod k radosti. Všechovice totiž prolomily sérii nezdarů. Jedenáctkrát v řadě totiž nevyhrály, naposledy se jim to povedlo 24. října proti Šumperku.

„Jsem tady čtvrtý zápas a konečně kluci udrželi koncentraci po celých devadesát minut. Body si zasloužili a bojovali jeden za druhého. Jsem rád, že si mohli po dlouhé době zakřičet,“ neskrýval radost Kubica.

Do konce ročníku zbývají už jen dva zápasy. Všechovice změří síly se Šumperkem na jeho hřišti a v posledním kole přivítají Nové Sady.

„Budeme chtít navázat na výkon z nedělního zápasu, abychom se nedostali psychicky dolů před další sezonou, která nezačíná úplně za dlouho. Samozřejmě by bylo pěkné ještě nějaké body uhrát, ale nečekají nás lehcí soupeři. Šumperk není špatný a Nové Sady mají formu,“ uzavřel Kubica.

HFK potom čeká doma Přerov a vše uzavře ve Slavičíně.

Tatran Všechovice - 1. HFK Olomouc 3:1 (1:1)

Branky: 5. Hulman, 54. Hrdlička, 88. Kuchař - 8. Nováček.

Rozhodčí: Machorek - Nejezchleb, Kolář. ŽK: Hrabovský, Plešek, Černotský - Kadlec. Diváci: 200.

Všechovice: Konečný - Adamčík, Richter, Lasovský, Plešek (65. Černotský), Hrabovský (56. Geryk), Dluhoš, Hulman (56. Skácel), Hrdlička, Kuchař, Plešek (86. Kruse). Trenér: Lubomír Kubica.

HFK Olomouc: Machalický - Tylich, Zeman (69. Filípek), Kadlec, Červenka, Novotný, Kašpárek, Kotůlek, Nováček, Stoppen (66. Pavelka), Lang (54. Hrdlička). Trenér: Oldřich Machala.