Tak tohle se nepovedlo. Fotbalisté přerovské Viktorky, kteří jsou v tabulce divize E předposlední, hostili v rámci devatenáctého kola poslední Nový Jičín a jednalo se tedy, jak se říká, o utkání za šest bodů. V zápase, který mnoho fotbalové krásy nepobral, však propadli zejména střelecky a prohráli 1:2. Jejich náskok na Severomoravany se tak smrsknul už jen na rozdíl lepšího skóre.

Po zápase divize E mezi přerovskou Viktorií a Novým Jičínem | Video: Deník/David Kubatík

„Připravovali jsme na tento zápas opravdu hodně, tak jako vždycky. Náš kádr je totiž mladý a divizí neostřílený. Možná že by mu svědčila i nižší soutěž. Naše nekvalita je opravdu viditelná, čehož soupeř využil," nebral si po zápase servítky přerovský kouč David Chuda.

Jediné, co diváky na rezervním přerovském hřišti mohlo alespoň trochu těšit, bylo nádherné počasí. Hra produkovaná z obou stran totiž opravdu za moc nestála a odehrávala se nejčastěji kolem prostředku hřiště, odkud jednou za čas přišel nějaký nepřesný nákop.

O jediný gól úvodní pětačtyřicetiminutovky se pak postarali hosté. Gólman Bělka míč pouze vyrazil před sebe a Michal Cacek byl pohotový. Za stavu 0:1 se pak šlo i do šaten.

Vyrovnání se příznivci Viktorky dočkali šest minut po změně stran, když si míč přebral Jan Masný a nekompromisní ranou vstřelil svůj první gól této sezony. Poté se hra trochu rozproudila, očekávaný přerovský tlak ale nepřišel.

No a tak hosté trestali. Nádhernou bombou pod břevno se prezentoval v minutě 63. Tomáš Magdon a Bělka plachtil vzduchem marně.

A tak vše směřovalo k další přerovské porážce. V posledních minutách ale přišlo něco opravdu málo vídaného. Po zaváhání brankáře Huba se v tisíciprocentní šanci ocitl David Kuča. Zpoza malého vápna ale míč napálil pouze do břevna. „Když přestřelíte prázdnou bránu a spálíte dalších několik tutovek, tak nemůžete vyhrát," řekl k tomu jen přerovský lodivod.

Po konečném hvizdu sudího Rosického už tak bylo jasné, že se Novojičínští na Hanáky bodově dotáhnou a ti zůstanou na předposlední příčce pouze zásluhou lepšího skóre. Tato skutečnost tak povede pouze k tomu, že se na mladý nezkušený tým do budoucna ještě zvýší tlak.

„Tlak na nás trvá od prvního kola, kdy jsme prohráli se Skašticemi. Za mě je někdy až neúměrný. Někteří jej vytváří opravdu velký a jiní zase vypadají, že jim to je jedno. Mě osobně to se.e strašně moc. Pokud si ale stále budeme dávat góly v podstatě sami, nezmění se nic," pokračoval David Chuda.

„Pro tuto soutěž potřebujeme dva až tři rozdílové hráče, kteří nám velmi chybí. Všichni jsme v podstatě úplně stejní. Jde to vidět i na tom Novém Jičínu, který má pár rozdílových kluků z Afriky. Ti tu hru nějakým způsobem drží a my jsme jim prostě nestačili," uzavřel.

1. FC Viktorie Přerov - FK Nový Jičín 1:2 (0:1)

Branky: 51. Masný - 34. Cacek, 63. Magdon.

Rozhodčí: Rosický - Švehla, Vejtasa. ŽK: Cacek, Korytář, Palla, Kachel, Kocián (všichni NJ). Diváci: 220.

Přerov: Bělka - Javora, Řezník, Masný (79. Vařecha), Repček, Caletka (46. Verbich), Nezval (64. Braun), Janyška, Horák (79. D. Kuča), Čtvrtníček, Kytlica (70. Kratochvíl). Trenér: David Chuda.

Nový Jičín: Hub - Nippert, Magdon, Oneyechere (84. Toure), Cacek, Korytář (46. Rajskup), Štefek, Bartoň (70. Kocián), Mwakona, Palla (57. Kachel), Janovský. Trenér: Pavel Kunc.