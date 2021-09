Vymlouvat se ale na sudího nechtěl. „Měli jsme vlastní problémy. Přijeli jsme prakticky ve dvanácti lidech, protože nás postihla chřipka. I stoper Řehák musel v poločase střídat, protože měl 38 stupňů horečku,“ prozradil Chytrý.

Už do poločasu jeho tým stihl nabrat třígólové manko. „Nehráli jsme špatně. Soupeře jsme přitlačili jako v minulých zápasech. Trefili jsme břevno, jenže pak jsme na chvíli vypadli z role,“ řekl Chytrý.

První branku vstřelil ve 33. minutě domácí kapitán Aleš Rus. Druhou a třetí přidali prakticky vzápětí po rychlých protiútocích dlouhých míčích za obranu Pavel Kucharčuk a Dominik Opatřil.

„Úvod jsme přežili se štěstím a kdybychom z trestného kopu inkasovali, mohlo to být jiné,“ uznal domácí trenér Rostislav Sobek. „Pak se nám povedlo dát gól z rohu a mohli jsme hrát to, co jsme věřili, že bude mít úspěch. Tušili jsme, že by Kozlovice mohly mít vzadu rychlostní problémy,“ uvedl Sobek.

Po změně stran se Kozlovice ještě nadechly. Kaďorkův centr zaplul prakticky do šibenice. Snahu o další tlak pak hostům zhatilo vyloučení středopolaře Tomáše Strašáka. Ten se nejprve po faulu ohnal po soupeři nohou, což by mu nejspíš prošlo. Trest přišel až za následnou strkanici.

„Bylo to na upozornění kapitána domácích Rusa,“ řekl Chytrý. Sudí v zápisu o utkání uvedl úder dlaní do brady.

„Vyloučení to utkání prakticky ukončilo. Domácí polehávali, zdržovali a pro nás bylo v deseti dobývání těžké,“ uvedl Chytrý. „Soustředili jsme se pak už na udržení výsledku,“ potvrdil i domácí kouč Sobek. S výkonem sudího ovšem nebyl spokojen ani on. „Bylo tam daleko více zákroků, které volaly po žlutých nebo červených kartách. Rozhodčí chyboval, ale na obě strany," uvedl domácí trenér Sobek.

Výsledek v nastaveném čase z pohledu domácích ještě přikrášlil střídající Michal Škrabal a Nové Sady vyhrály 4:1. Prodloužili tak svou úspěšnou sérii se silným soupeřem. Naposledy mu podlehly v listopadu 2016.

Nové Sady – Kozlovice 4:1 (3:0)

Branky: 33. Rus, 34. Kucharčuk, 36. Opatřil, 90.+3 M. Škrabal – 53. Kaďorek. Rozhodčí: Bělák – Dorotík, Malimánek. ŽK: Marčík, Rus – Galetka, Unger. ČK: 60. Strašák (K.). Diváci: 305.

Nové Sady: Kubica – Kirschbaum, Opatřil (90.+1 M. Škrabal), Popelka, Krátký, Fládr, Lužný (83. Drábek), Kucharčuk, Marčík (85. T. Škrabal), Rus, Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.

Kozlovice: Unger – Kadlec, Král, Řehák (46. Moussa), Kyselák, Skopal, Kaďorek, Nekuda, Strašák, Galetka (69. Bartůněk), Střelec. Trenér: Vlastimil Chytrý.