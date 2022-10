Domácí se ujali vedení už v desáté minutě, když po centru Dvorského nedal parádní ranou z voleje gólmanu Schönwalderovi šanci Martin Krátký. Přišly pak i další šance, ale žádná další branka do konce poločasu nepadla.

„Zápas ze začátku trochu ovlivnil silný vítr a hra jako taková se mi moc nelíbila ani z jedné strany. Bylo v ní hodně nepřesností a neměla tempo. Ujala se ale v první půli naše jedna kvalitní akce, a tak jsme se trochu uklidnili," okomentoval kouč Hanáků první půli.

Devět minut po změně stran už Nové Sady vedly 2:0, když se přesně trefil Pavel Kucharčuk. O čtrnáct minut později pak za faul v šestnáctce uviděl druhou žlutou kartu Jan Nehyba a domácí fotbalisté dostali výhodu pokutového kopu. Ten bez problémů proměnil Dominik Opatřil. I v desíti se ale hosté prosadili. V 86. minutě snížil na konečných 3:1 Erik Hrabovský.

V 90. minutě pak ještě druhou žlutou uviděl i hostující Matěj Rak. Všechovice tak dohrávaly v devíti.

„Mrzí mě, že jsme neudrželi nervy na uzdě. Ty dvě červené totiž jednoznačně vzešly z nedisciplinovanosti. Nevím, co tam kluci měli mezi sebou, ale měli to zvládnout jinak," okomentoval tuto nepříjemnost hostující kouč Lubomír Kubica

„Bylo to hodně o našich triviálních chybách, které se stále dokola opakují a sráží náš výkon. Hráče jsem upozorňoval na to, co nás čeká. Tedy menší hřiště a obrovské nasazení soupeře. Tomu jsme se bohužel nevyrovnali. V desáté minutě jsme pak nezavřeli zadní tyč a inkasovali. Pak jsme bohužel neproměnili šance a v druhém poločase nás chyby srazily znovu," dodal.

Domácí lodivod měl mnohem více důvodů ke spokojenosti. „V druhé půlce už jsme se dostali do tempa, které jsem si představoval, a zápas jsme rozhodli. Jenom soupeř mě trochu zklamal. Působil na mě poněkud zakřiknutě," řekl.

Zatímco všechovické fotbalisty čekají do konce podzimu ještě tři zápasy, Sadaři si zahrají už jen dvakrát. První z těchto střetnutí bude přímý souboj o páté místo, který se odehraje na půdě Baťova netypicky v páteční podvečer pod umělým osvětlením a na umělé trávě.

„Zkoušíme teď nějakou umělku sehnat a trochu na ní potrénovat. Připravujeme se i na lehce bouřlivější utkání, protože diváci jsou vyloženě jejich dvanáctým hráčem. Jinak se v tom zápase budeme chtít prezentovat naší obvyklou hrou," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nové Sady -TJ Tatran Všechovice 3:1 (1:0)

Branky: 10. Krátký, 54. Kucharčuk, 68. Opatřil - 86. Hrabovský.

Rozhodčí: Malimánek, Vařacha, Mach. ŽK: Rus, Sobek, Bažant, Marčík - Lasovský. ČK: Nehyba, Rak (oba VŠE). Diváci: 320.

Nové Sady: Holý, Přikryl, Dvorský, Popelka, Nguyen (73. Škrabal), Krátký (65. Marčík), Kucharčuk, Rus (82. Bažant), Opatřil, Sobek, Němeček (82. Košůtek). Trenér: Rostislav Sobek.

Všechovice: Schönwalder - Skácel, Richter, Adamčík, L. Lasovský (46. Helešic), Kuchař, D. Rolinc (46. Rak), Hoffmann, Nehyba, M. Lasovský, Holub (58. Hrabovský). Trenér: Lubomír Kubica.