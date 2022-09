FOTO: Tak jsme první no a co! Kozli i bez opor sesadili Slavičín

/FOTOGALERIE/ Vítězný pokřik opět rozburácel šatnu fotbalistů Kozlovic. Tentokrát se k tomu mohl přidat i známý popěvek „Tak jsme první, no a co!“. Kozli v neděli v souboji o čelo divize E porazili do té doby stoprocentní Slavičín 3:1 a to i bez klíčových hráčů.

Fotbalisté FK Kozlovice (ve žlutém) proti FC TVD Slavičín (3:1). David Střelec se raduje. | Foto: Deník/Jan Pořízek