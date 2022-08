„Je to úleva. Dnes z nás spadl obrovský balvan," říkal po zápase dobře naladěný přerovský kouč David Rojka a pokračoval: „Vítězství se ale nerodilo lehce. S prvním poločasem jsem úplně spokojený nebyl. Vzal jsem si proto v kabině slovo, vyříkali jsme si to a jak je vidět, padlo to na úrodnou půdu."