V zápase, který fotbalové krásy příliš nenabídl, se ujali poměrně brzy zaslouženého vedení hosté z Kozlovic, když už v desáté minutě dorazil míč do prázdné brány Patrik Michl. I nadále pak trvala lehká převaha hostujících Přerovanů, do poločasu už však žádný další gól nepadl.

„Kozlovice dnes potvrdily svou kvalitu, daly brzy gól, my jsme se pak nemohli dostat do jejich zavřené obrany a soupeř naopak hrozil z brejků, což sedělo jeho rychlostním typům hráčů," říkal po zápase kouč Holických Petr Večeř.

Podobně se hra odvíjela i po změně stran. Kozli si své vedení s přehledem drželi a i nadále byli mnohem aktivnější v ohrožování soupeřovy branky. A to se jim nakonec i vyplatilo, když se v 90. minutě prosadil a na 2:0 ve prospěch svého celku navýšil Marek Zdražil.

Domácí tedy vstoupili do nové sezony prohrou bez jediného vstřeleného gólu, jejich kouči však dělá mnohem větší vrásky úplně jiný fakt. „Bohužel jsme po dnešku minus dva hráči. Brulík má asi zlomený kotník. Možná, že zlomený není, ale určitě to nebude otázka jednoho, dvou zápasů. No a Zdráhal zase vypadá, že má zlomenou ruku. Hned v prvním zápase se nám to tedy vyvrbilo na pěkně dlouhý a nepříjemný podzim," krčí smutně rameny.

Mnohem lépe se pak utkání hodnotilo trenérovi hostí Davidu Kobylíkovi. I ten si ale neodpustil i trochu zdravé kritiky. „Výsledek je podle plánu a máme zasloužené tři body. I tak ale bylo v naší hře hodně rezerv a s tím být spokojen rozhodně nemohu. Myslím si totiž, že máme na úplně jiné výkony. Stačilo to ale a jsem rád, že se nám vstup do soutěže podařil," říká.

Podání rukou po zápase mezi HFK Olomouc a Kozlovicemi | Video: Deník/David Kubatík

Ve druhém kole se pak borci z Holice mohou těšit na městské derby, které oproti minulým sezonám přišlo až nezvykle brzy. Čeká je totiž boj na Nových Sadech. „V tom zápase dostanou příležitost zase další hráči. Všechna ta předchozí utkání s Novými Sady jsme odehráli slušně a myslím si, že jsme rozhodně schopni bodovat, ostatně tak jako s každým jiným soupeřem," zůstává Petr Večeř i přes všechny rány osudu stále pozitivní.

Borci z předměstí Přerova si zase poprvé v této sezoně představí na své domácí půdě, kde přivítají celek Šternberku na lavičce s novým lodivodem a taktéž bývalým reprezentantem Markem Heinzem.

„Každý, kdo přijede do Kozlovic, bude chtít něco urvat. To není nic nového. Jsme jedním z favoritů této soutěže a Šternberk je zase hodně houževnatý soupeř. Navíc má nového trenéra a s ním i nový elán. Očekávám tedy těžký zápas, bude to však jen jeden ze třiceti na cestě za tím, co chceme," uzavřel David Kobylík na optimistické vlně.

1. HFK Olomouc - FK Kozlovice 0:2 (0:1)

Branky: 10. Michl, 90. Zdražil.

Rozhodčí: Julínek - Černoevič, Budovič. ŽK: Zeman (HFK). Diváci: 150.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Frantík (72. Vejvoda), Tylich, Tománek (46. Zdráhal, 55. Černík), Novotný, Pavelka, Skopal, Stoklasa, Zeman (86. Hovorka), Brulík (46. Pícha). Trenér: Petr Večeř.

Kozlovice: Obzina - Smékal, Pavlíček, Kostka, Olšanský, Vítek, Vaculík (90+1. Illík), Michl (84. Zdražil), Foukal (56. Horák), Vogl (56. Vyhlídal), Kozák. Trenér: David Kobylík.