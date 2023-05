V rámci 22. kola divize E došlo i na souboj na samotném dně tabulky. Poslední HFK Olomouc přivítala na svém hřišti předposlední Všechovice, na které v tu chvíli ztrácela celých pět bodů. Motivace domácích tak byla jasná a ze začátku to bylo znát. Po dvou rychlých gólech totiž vedli 2:0. Své vedení však brzo ztratili a po remíze tak rozdíl mezi oběma celky zůstává nezměněn.

Loučení hráčů po zápase HFK Olomouc - Všechovice | Video: Deník/David Kubatík

Očekávání vyrovnaného a hlavně bojovného zápasu bez většího počtu gólů padlo hned na začátku. Už ve druhé minutě se totiž brankově prosadil Vojtěch Novotný a ten samý hráč pak v jedenácté minutě přidal i druhou branku. V tu chvíli byla Holice na koni a mířila za významným zmenšením bodové propasti.

„Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivněji a nakonec se stal přesný opak. Holice začala výborně a v desáté minutě jsme prohrávali 0:2," kroutil hlavou všechovický trenér Lubomír Kubica.

Postupem času se však začali do hry stále významněji dostávat i hosté a nakonec vedení Olomoučanů nevydrželo ani do přestávky. Ve 41. a 42. minutě se totiž prosadili Jan Nehyba s Martinem Lasovským a do šaten se tak šlo za nerozhodného stavu.

„Dostali jsme se do hry, kluci začali více běhat a chodit do soubojů, za což jsme byli po právu odměněni," pokračoval všechovický kouč.

Do druhé půle pak dle očekávání nastoupili mnohem aktivněji hosté. Ti si v úvodní čtvrthodině vytvořili i dvě tutovky. V jedné z nich byl Patrik Hoffmann, kterého parádně vychytal Nakládal a při druhé pak doráželi asi tři hráči. Holický gólman se však překonával.

„Od druhé půle jsme chtěli pokračovat tak, jak jsme zakončili tu první a nejdřív se nám to i dařilo. Bohužel jsme i díky výbornému brankáři domácích nedali dvě tutovky a posledních patnáct minut už to byla taková křeč," konstatoval se smíšenými pocity.

Mnohem horší nálada po zápase však panovala na domácí straně, jelikož po remíze na svého všechovického soupeře stále ztrácejí pět bodů, což není čtyři zápasy před koncem nic příjemného. Nutno k tomu dodat, že se v oněch čtyřech zápasech střetnou s těžkými vahami, jako jsou Kozlovice, Baťov a městský rival z Nových Sadů.

„V podstatě všechny zápasy, které hrajeme, jsou vyrovnané a rozhodují detaily. I náš kádr je velice vyrovnaný a chybí nám nějaká rozdílová osobnost. Máme sice Vejvodu, ale věk bohužel nezastavíte. Myslím si, že kdyby třeba Skaštice neměly Konečníka, tak jsou za námi," krčil rameny holický trenér Vlastimil Zeman a hned nato dodal: „Tím ale, že sestupuje jen jeden klub ze všech tří divizí, pro nás nejsou Všechovice jediným týmem, který nás aktuálně zajímá."

Co se však týče zápasu, nemohl být holický lodivod spokojený. „Dnes jsme, i když jsme byli dlouho lepší, nedokázali soupeře dorazit třetím gólem. Šance jsme na to určitě měli. Pak už jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Bohužel jsme ale inkasovali ze standardky, pak po střele z dálky a v podstatě jsme soupeři dali šanci zápas dokonce i otočit. Ke konci už potom ani žádné příležitosti nebyly a bylo to celé takové ubojované," zhodnotil jej na závěr.

1. HFK Olomouc - TJ Tatran Všechovice 2:2 (2:2)

Branky: 2. a 11. Novotný - 41. Nehyba, 42. M. Lasovský.

Rozhodčí: Julínek - Kolář, Mach. ŽK: Kuchař (VŠE). Diváci: 78.

HFK Olomouc: Nakládal - Kadlec, Buček, Vejvoda, Filípek (59. Nemeth), Novotný, Lang (68. Žídek), Pavelka, Červenka (46. Hrdlička), Kachlík, Zeman. Trenér: Vlastimil Zeman.

Všechovice: Machalický - Helešic (21. Orava), Richter, M. Lasovský (80. Kruse), Skácel, Rolinc (73. Holub), L. Lasovský, Nehyba (73. Rak), Hoffmann, Bezděk, Kuchař. Trenér: Lubomír Kubica.