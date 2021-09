„Dnes poprvé asi můžu říct, že jsem opravu spokojený. V předchozích zápasech jsme hráli dobře úseky zápasů. Vyšel třeba první poločas, ale druhý tolik ne. Točili jsme i dost mladých hráčů. Dnes jsme měli silnou sestavu, všechno si sedlo a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě vysokým brankovým rozdílem,“ chválil své mužstvo kouč Vlastimil Chytrý.

Kozlovice do zápasu skvěle vstoupily. Už ve 2. minutě se prosadil Tomáš Strašák. Následovaly ve 21. a 24. minutě dvě branky Petra Nekudy a v podstatě nebylo co řešit. „Čekali jsme od domácích větší odpor. Jejich výsledky v úvodu soutěže vzbuzovaly respekt. Chystali jsme se opravdu pečlivě a přijeli jsme s trochu jiným rozestavením. Vstup do utkání se nám povedl a všechno nám samozřejmě usnadnil, pak už to z nás spadlo a soupeře jsme přehrávali,“ řekl Chytrý.

Jeho protějšek Alexander Bokij neviděl problém jen v nepovedeném vstupu do utkání, byť připustil, že ten samozřejmě žádnému mužstvu nepřidá. „U nás to byla řetězová reakce. Někteří hráči byli drobně zranění, další měli povinnosti, takže poprvé jsme se kompletně sešli až v pátek před zápasem. Myslím si, že to bylo vidět,“ uvedl Bokij. „Někteří naši mladší kluci si možná taky po předchozích výsledcích mysleli, že už všechno umějí. Kozlovice jsou silný a zkušený mančaft vyhrály zaslouženě. My musíme dál pracovat, vrátit se na zem a věřím, že pak takové debakly už dostávat nebudeme,“ řekl Bokij.

Po změně stran jeho mužstvo inkasovalo ještě dvakrát. Od Strašáka přímo z rohu a deset minut před koncem pečetil výsledek Adam Galetka. „Za takového vývoje už můžete těžko něco dělat. Ať jako trenér, nebo hráč na hřišti. Vystřídal jsem aspoň zkušené Vyskočila s Laštůvkou, aby nedostali třeba červenou kartu a my o ně nepřišli. Aspoň to se podařilo,“ pousmál se hořce Bokij.

Kozlovice naopak pokračují v suverénní jízdě divizí. Zatím ztratili jedinkrát za remízu. „Už před sezonou jsme se chtěli s Hranicemi a Slavičínem prát o čelo tabulky. Máme zkušené mužstvo, klub je finančně zabezpečený, tak proč to nezkusit,“ uzavřel Vlastimil Chytrý.

1. HFK Olomouc – FK Kozlovice 0:5 (0:3)

Branky: 2. a 68. Strašák, 21. a 24. z pen. Nekuda, 79. Galetka. Rozhodčí: Krodráf – Fabeš, Svoboda. ŽK: Vyskočil, Černý, Pavelka – Kadlec. Diváci: 110.

HFK: Machalický – Černý, Žídek (25. Tylich), Nováček, Laštůvka (60. Bohanos), Kašpárek (81. Filípek), Vyskočil (60. Judas), Červenka (46. Novotný), Stoklasa. Trenér: Alexander Bokij.

Kozlovice: Unger – Kadlec, Král, Kozák, Řehák, Kyselák, Kaďorek (83. Šrom), Nekuda (65. Chudoba), Strašák (79. Střelec), Galetka (79. Moussa), Skopal. Trenér: Vlastimil Chytrý.