První poločas nabídl divákům atraktivní fotbal z obou stran se spoustou šancí, z nichž se však gólově neuchytila ani jedna. Na konci navíc novosadský gólman Kofroň hasil kozlovický brejk pouze za cenu faulu a následné červené karty. Své místo tak musel přepustit mladému Radku Holému. Do kabin se pak šlo za stavu 0:0.

„První poločas jsme si trošku pokazili sami, protože jsme neměli klid na kopačkách a soupeř byl v útočné fázi lepší. Když už jsme pak složitě získali balon, tak jsme ho potom ztratili," okomentoval novosadský kouč dění v této pětačtyřicetiminutovce a dodal: „Z naší standardky pak vznikl úplně zbytečný brejk, ze kterého jsme dostali červenou kartu."

Futsalisté v Chrudimi dělali co mohli. Další vysoké prohře však nezabránili

Po přestávce se v nastaveném herním trendu pokračovalo, diváci však stále neviděli žádný gól. A to až do 61. minuty, kdy konečně padl. Pro většinu osazenstva ale bohužel do domácí klece.

Postaral se o to Tomáš Strašák, který se opřel do odraženého míče a nedal Holému nejmenší šanci. „Dobře mu to sedlo. Snažil jsem se tam natáhnout co nejvíc, myslím, že jsem si na míč i sáhl, ale nakonec to šlo od tyčky až do branky," popisoval situaci devatenáctiletý gólman Radek Holý.

Sigmu čeká veledůležitý souboj. V Ďolíčku se střetne s posledními Pardubicemi

„V druhém poločase se znovu ujala pouhá jedna střela. Bohužel ta soupeřova. A my na to znovu dokázali odpovědět jen tyčkou," krčil rameny Sobek. „Kluky musím pochválit, že to nevzdali a snažili se o vyrovnání až do konce," dodal na závěr svého hodnocení.

Mnohem více důvodů ke spokojenosti měl kozlovický trenér František Rolinc. „Pět let tady Kozlovice nic neuhrály, takže jsem moc rád, že je prokletí prolomeno," říkal s úsměvem.

„Možná tomu pomohl i fakt, že mohl být soupeř lehce nervózní kvůli vyloučení jejich gólmana. Na druhou stranu ale měl ten jejich mladý gólman dva skvělé zákroky a za ten gól bych ho vůbec nevinil. Myslím, že ani Kofroň by to nechytil," dodal a složil poklonu mladému talentu.

VIDEO: Táhněte domů! Bitka Zubrů v Šumperku přerostla na střídačku

A se skládáním poklon ze strany zkušeného kozlovického lodivoda ještě nebyl konec. „Věděli jsme, že jsou hráči Sadů výborní při standardních situacích, že hrají dlouhé míče a jsou důrazní před bránou. Všechno se to naplnilo," zdůraznil.

„Musím hráčům poděkovat, že to uskákali a většinu klíčových hlavičkových soubojů vyhrávali. A zaplaťbánbů se nám podařilo vstřelit i ten vytoužený gól, který byl navíc i krásný. Vítězství je podle mě zasloužené," dodal ještě na závěr František Rolinc.

FK Nové Sady - FK Kozlovice 0:1 (0:0)

Branka: 61. Strašák. Rozhodčí: Hovorka - Bělák, Zapletal. ŽK: Přikryl, Dvorský, Rus - Kaďorek, Smolka. ČK: Kofroň, Dvorský (oba NS). Diváci: 300.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl (45+1 Holý), Dvorský, Popelka, Fládr, Marčík, Rus, Škrabal, Opatřil, Sobek (82. Dokoupil), Drábek (69. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.

Kozlovice: Obzina - Kozák (82. Vogl), Kostka, Řehák, Kyselák, Vítek (61. Nekuda), Kaďorek (88. Chudoba), Strašák, Galetka, Smolka, Skopal. Trenér: František Rolinc.