„Jsem samozřejmě spokojený, protože zápasy prvního s posledním bývají často ty nejtěžší. Holice poctivě a houževnatě bránila a pro nás to po celých 90 minut bylo o zdolávání brány. Navíc jim skvěle zachytal Machalický. Zaplaťpámbů nám tam ale ty dva góly spadly a já jsem za to strašně rád," říkal po zápase kozlovický kouč František Rolinc, který byl viditelně v dobrém rozpoložení.

Skóre zápasu otevřel už v desáté minutě po chybě domácích kozlovický Adam Galetka a poslal tak favorita do vedení. Ve 32. minutě šel po faulu ze hřiště domácí Vojtěch Novotný a i přes další příliv hostujících šancí byl stav po prvním poločase nakonec stále 0:1.

„Mrzí mě, že jsme znovu inkasovali po vlastním autu, když jsme si nepohlídali prostor a soupeř nás ztrestal. A pak nám nepřidalo to vyloučení, ke kterému se vyjadřovat nechci. Soustředím se na vlastní mužstvo," hodnotil zápas domácí kouč Jiří Derco.

„Pak už to bylo o tom, jestli nám vyjde nějaký brejk či standardka. Bohužel nám to ale nevyšlo a soupeř si to zkušeně pohlídal," dodal.

Po změně stran pokračovalo dobývání domácí branky, které však bylo dlouho neúspěšné. Druhý gól hostů se tak dostavil až v 69. minutě, kdy se prosadil Lukáš Kaďorek. Ani poté se obraz hry nezměnil. Houževnatá Holice už ale třetí gól ve své síti nedopustila. Zápas tak skončil 0:2.

„Výsledek to je sice slušný, ale podstatné je, že si tři body odváží soupeř. Ten si zkušeně počkal na svou šanci. Chtěl bych ale pochválit našeho gólmana, který nás hodněkrát podržel. My jsme měli náznaky dvou poměrně dobrých šancí, ale vinou špatné předfinální části jsme ani pořádně neohrozili branku," mrzelo holického lodivoda.

Olomoucký HFK tak stále zůstává s pouhými třemi body na posledním místě, zatímco Kozlovice si po minulé prohře s béčkem brněnské Zbrojovky připsaly další tři body, kterých již mají 25 a udržely si první příčku o bod před Šternberkem.

„Jsem rád, protože dvě porážky za sebou už by skutečně nebyly dobré. Zbrojovka ale minule hrála výborně. Mohl bych se sice vymlouvat na to, že nasadila šest hráčů z áčka, ale umění je i uznat, že byl soupeř nad naše síly. A dnes jsme zase potvrdili, že nahoru patříme oprávněně," uzavřel František Rolinc.

Zdroj: Deník/David Kubatík

1. HFK Olomouc - FK Kozlovice 0:2 (0:1)

Branky: 10. Galetka, 69. Kaďorek.

Rozhodčí: Šafrán, Dedek, Macrineanu. ŽK: Žídek, Buček, Doseděl - Kostka. ČK: Novotný (HFK). Diváci: 68.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek, Tylich, Buček, Novotný, Svrčina, Filípek (75. Hwedieh), Nováček (79. Hrdlička), Pavelka, Červenka, Doseděl. Trenér: Jiří Derco.

Kozlovice: Obzina - Kozák, Kostka, Řehák, Kyselák, Vítek, Kaďorek, Strašák, Galetka, Smolka, Skopal. Trenér: František Rolinc.