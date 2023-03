„Vyhrát soutěž určitě chceme, ale jestli případně postoupit, to můžeme řešit až ke konci soutěže, až budeme vědět, jak to zvládneme ekonomicky zabezpečit,“ říká předseda Lubomír Korytko s tím, že i chystané změny mohou v horizontu dalších sezon působení menších klubů v MSFL (3. lize) ztížit.

„Neříkám ani, že chceme nahoru. Musíme zohlednit to, že bychom mohli postoupit a hned za rok zase spadnout. Pokud by k reorganizaci skutečně došlo tak rychle, už v příští sezoně by z MSFL musela padat nějaká čtyři mužstva,“ upozorňuje Lubomír Korytko.

Z aktuálních 18 účastníků totiž má být podle prvních návrhů FAČR v sezoně 2024/25 v moravské skupině 3. ligy 16 celků. V Čechách se dokonce baví o redukci 3. ligy z aktuálních dvou skupin ČFL na jednu.

To pochopitelně bude dopadat na divize, tedy plánované 4. ligy. Na Moravě by namísto tří skupin D, E, F se 14 týmy, měly zůstat dvě skupiny po 16 členech.

Pro MSFL a hlavně divize by reforma znamenala velké zeštíhlení

„Člověk už si na tři divize na Moravě zvykl, ale předtím jsme taky měli jen dvě. Vyhraněný názor na tohle nemám. Ale samozřejmě, že jsou pro nás lepší tři skupiny,“ říká předseda již tradičního účastníka divize.

„Hraje se v okolí a pomalu každý zápas je jako derby. Když sem budou jezdit kluby od hranic s Polskem, nebude to tak atraktivní,“ říká Korytko.

Dalším problém vidí většina divizních klubů ve výrazném růstu nákladů na dopravu spojeném se zvýšením dojezdových vzdáleností. Například Strání už avizovalo, že v případě schválení chystaných změn z divize dobrovolně odejde do krajského přeboru.

„Samozřejmě, že jsou i pro nás divácky a ekonomicky výhodnější tři divizní skupiny,“ dodal kozlovický šéf. „Na druhou stranu, po fotbalové stránce by se zase úroveň divizí zvedla. Teď jezdíme po okolí pomalu jako v krajském přeboru,“ uvědomuje si.

Už minulý rok podle něj byl na stole návrh dvou divizních skupin po 16 týmech. „Nakonec se ale odhlasovalo, že v příští sezoně budou tři divizní skupiny a dokonce po 16 účastnících. Nevím, z jakého důvodu,“ řekl Korytko.

Zvýšení účastníků v moravských divizích a následná radikální redukce se opravdu zdá být nesmyslná a kluby s vedením FAČR rozhodně mají o čem jednat.

„Myslím si, že většina klubů bude proti. Asi s tím ale nic nenaděláme. Fotbal by ale měly tvořit kluby a nikoliv vedení nahoře,“ uzavřel Lubomír Korytko s tím, že aby chystané změny skutečně vešly v platnost už sezony 2024/25, se mu nejeví jako reálné.

