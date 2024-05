/FOTO + VIDEO/ Ani početná marodka, ani vedení soupeře 2:0 v poločase nezlomilo v neděli fotbalisty Kozlovic. Druhý tým divize E po změně stran fantasticky otočil skóre, rozhodla hlavička kapitána Alexe Řeháka v nastaveném čase.

Fotbalisté Kozlovic otočili z 0:2 na 3:2 utkání s Bzencem | Video: Deník/Ivan Němeček

„Euforie. Tohle se nám za šest let, co tady hraji, asi dvakrát nebo třikrát. A pokaždé jsem byl u toho. Je to sladký pocit,“ usmíval se Řehák po utkání.

V prvním poločase ovšem byl třetí tým tabulky v Kozlovicích lepší a vedl 2:0 zaslouženě. „Spadli jsme hubou na zem. Sice jsme v prvním poločase hráli pěkně s míčem, ale bylo to jako středeční trénink. Bzenec přijel odhodlaný, chtěl vyhrát, šlo o souboj o druhé místo,“ připomněl zkušený stoper.

Obrat nastartoval dorostenec Štěpán Illík, prosadil se ve 49. minutě a splatil důvěru trenéra Kobylíka, kterou dostává při velké kozlovické marodce.

„Strašně nám to pomohlo. Pro mladé kluky je to šance, na lavičce s námi byli další čtyři. Nasají atmosféru a mají motivaci, aby se k nám dostali. Zlepšují se zápas od zápasu,“ chválil Alex Řehák.

Vyrovnání obstaral další z mladších hráčů Kozlovic Filip Vítek, rozhodnutí na sebe pak vzal zkušený matador Řehák. Pověstná Csaplárova past sklapla dokonale.

„Jo, Csaplárova past a v Kozlovicích spíš Kobylíkův infarkt,“ vtipkoval po zápase kouč kozlů.

„První půle byla strašná! Bzenec v ní vyhrál všechny souboje, proto šel zaslouženě do vedení. Ve druhém poločase se to otočilo, proto jsme ukázali. Mužstvo pak ukázalo charakter,“ chválil Kobylík.

FK Kozlovice – TJ Slovan Bzenec 3:2 (0:2)

Branky: 49. Illík, 72. Vítek, 92. Řehák – 16. Absolon, 45. Berger.

Rozhodčí: Pavlica – Votava, Grečmal. ŽK: Olšanský, Smékal, Michl – Crhan, Janás, Frydrych. Diváci: 368.

Kozlovice: Kadlec – Smékal, Kostka, Řehák, Vítek, Skopal, Michl, Vogl (49. Heger), Olšanský, Kozák, Illík. Trenér: Kobylík.