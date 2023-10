/FOTOGALERIE/ Slova jako ostuda nebo blamáž padala na hlavu rozhodčího Běláka po skončení utkání divize E mezi fotbalisty Kozlovic a Rýmařova. Domácí favorit remizoval 1:1, když v nastavené čase neproměnil penaltu po faulu, který ve vyhlášeném sportovním areálu u Přerova viděl snad jen hlavní arbitr.

Fotbalisté Kozlovic remizovali s Rýmařovem. Údajný faul na Skopala a neproměněná penalta Nekudou | Video: Deník/Ivan Němeček

„Já ani takovou penaltu nechci, pak všichni nadávají, že za to můžou Kozlovice. Nedokážu si představit, že by tohle pískl proti nám. Asi by mě na té lavičce trefilo,“ přiznal i domácí trenér David Kobylík.

Dominik Skopal ve vápně naskakoval na odražený míč, přistál ale na hostujícím kapitánovi Michalu Furikovi. Oba borci skončili na zemi, sudí odpískal pokutový kop pro kozly.

„Je to ostuda rozhodčího. Co pískl v poslední minutě za penaltu? To byl nesmysl, absolutně nebyla. Pak se jen dohádají hráči i lavičky a vše vypadá katastrofálně,“ kroutil hlavou David Kobylík.

Rozhodčí možná kompenzoval situaci o pár minut dříve, kdy to naopak v rýmařovském vápně na faul na Skopala skutečně vypadalo. Kolísek při pokusu o odkop promáchl a dle všeho trefil podrážkou kozlovického záložníka. „Jasný šlapák,“ řekl po utkání Dominik Skopal.

VIDEO: Neodpískaný zákrok v pokutovém území na Skopala

Diskutabilní odpískaný faul ze samotného závěru zápasu vyvolal spoustu emocí hlavně na rýmařovské straně. Trvalo dlouho, než hosté pustili ke slovu exekutora penalty Petra Nekudu, který však netradičně z bílého puntíku netrefil bránu.

„Peťa je zkušený, penaltu nedají jiní frajeři. Samozřejmě ho rozhodili, byla tam dlouhá pauza a bylo jasné, že rozhodčí pak hned zápas ukončí. Ale to, že nedal? Já jsem s tím v pohodě. Ve finále ani být neměla, takže asi spravedlnost,“ pokrčil rameny David Kobylík.

Domácí trápení mistra

Úřadující mistr v utkání sice měl míč na kopačkách a v závěru si vytvořil tlak, do velkých šancí se však dostával jen horko těžko. Ujala se pouze vyrovnávací střela Radka Smékala ze 23. minuty po rohovém kopu.

„Doma se velmi trápíme. Hrajeme do plných obran a máme s tím problémy. Soupeři se proti nám chtějí vytáhnout a nám se nedaří kombinovat a dostávat se do šancí, jsme v křeči,“ přiznal David Kobylík.

„Klukům nemůžu upřít snahu. Venku ale týmy víc otevřou hru, my si doma nepomůžeme ani ze standardek. V utkání jsme nebyli lepší.“

Ozývaly se i hlasy, že Kozlovicím chybí z kádru vyřazený křídelník Lukáš Kaďorek. Kobylík neměl k dispozici ani stopera Kostku a krajního obránce Olšanského. Miroslav Kozák tak musel z pozice defenzivního záložníka na stopera, šanci v základu dostal třeba Jan Vogl.

„Kluci, kteří hráli, si to zaslouží. Nemá to co dělat s případem Kaďorek. To je z jiného soudku. Chyběl mi Mira Kozák v záloze. Stoperská dvojice hrála v jiném složení, Alex Řehák má navíc zdravotní problémy,“ doplnil závěrem David Kobylík.

FK Kozlovice – SK Jiskra Rýmařov 1:1 (1:1)

Branky: 23. Smékal – 7. Hleba.

Rozhodčí: Bělák – Nejezchleb, Burgr. ŽK: Smékal, Vítek, Řehák, Smolka – D. Furik, Čikl, Hleba, Kocúr. Diváci: 255.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Řehák, Kyselák, Vítek, Skopal, Nekuda, Vyhlídal, Smolka, Vogl (64. Slatinský), Kozák. Trenér: Kobylík.