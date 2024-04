„Máme navíc hodně zraněných. To není výmluva, to je prostě stav. O to víc si cením, co jsme dokázali. Podíváte se na tabulku, řeknete si, Baťov, ale nikdo, zvlášť do Kozlovic, nepřijede prohrát,“ upozornil trenér druhého celku divize E David Kobylík.

Marodka FK Kozlovice: Petr Nekuda, Ondřej Kyselák, Radim Olšanský, Jakub Vyhlídal, Štěpán Smolka

Výhru 2:0 zařídily slepené branky v 59. a 60. minutě. Nejprve si Smékalův centr z pravé strany do brány srazil hostující obránce Buchta.