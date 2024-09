/VIDEO/ Konečně se výrazněji střelecky dokázali prosadit. Fotbalisté Kozlovic se v dosavadním průběhu 4. ligy trápili, po pěti odehraných kolech měli bilanci jednoho vstřeleného gólu na zápas. Jako by je před nedělním utkáním s Baťovem probudily sobotní oslavy 100 let fotbalu v Kozlovicích a exhibiční trefa trenéra Davida Kobylíka.

Kobylík byl v sobotu autorem jediné trefy starých pánů Sigmy Olomouc v utkání s mladším a výrazně početnějším výběrem domácích kozlů. Gól současného kouče kozlovického A-týmu a televizního experta však stál za to.

Fotbalová exhibice starých pánů FK Kozlovice a SK Sigma Olomouc (v modrém). Gól Davida Kobylíka | Video: Televize Přerov

„Viděl jsem to. Trenér si tam hezky udělal asi tři hráče,“ usmíval se 18letý Josef Vaculík, který se v neděli stal klíčovou postavou při výhře 4:1 nad Baťovem. Dal vítězní gól, vykoledoval si penaltu a po jeho průniku si hosté dali nešťastnou čtvrtou branku do vlastní sítě.

„Určitě jsme šli do zápasu s tím, že chceme víc střílet i zpoza šestnáctky. Myslím si, že jsme byli také ve velkém počtu v šestnáctce oproti minulým zápasům. Povedlo se nám to tam dotlačit i trošku se štěstím, ale šli jsme tomu naproti,“ usmíval se Vaculík.

„Pořád říkám našim křídelníkům, že musí mít čísla! Když je nemáte, je to naprd, tak doufám, že si z toho vezmou příklad,“ smál se David Kobylík, který svého svěřence beze sporu o den dříve inspiroval.

„Samozřejmě mě ten gól těší, protože jsem mým hráčům snad ukázal, že to, co po nich chci, trošku ještě i dovedu,“ říkal Kobylík. „Krajní hráč je od toho – vlétnout do vápna, udělat jeden na jednoho v plném běhu. Budu neskromný, uměl jsem to, budu rád, když se mi podaří naučit to i kluky, kteří tohle v týmu mají. Tak, aby to dělali a prosadili se,“ doplnil trenér.

Minimálně Josef Vaculík si rozhodně vzal z kouče příklad. Kozlovice ukončily třízápasové čekání na výhru a poprvé v sezoně daly více než dva góly. Deset bodů zatím stačí na šesté místo tabulky.

FK Kozlovice – SK Baťov 1930 4:1 (2:1)

Branky: 19. Pavlíček, 41. Vaculík, 47. z pen. Řehák, 74. vl. Lendler – 36. Votava.

Rozhodčí: Písečný – Lukašík, Stankov. ŽK: Zdražil, Kozák – Šiška, Buchta, Sotolář, Kvasnička. Diváci: 254.

Kozlovice: Obzina – Smékal (82. Vogl), Pavlíček, Řehák, Vítek, Vaculík, Michl, Zdražil (67. Horák), Smolka (77. Vyhlídal), Olšanský, Kozák. Trenér: Kobylík.