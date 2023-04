/FOTO + VIDEO/ Mistr podzimu podruhé v řadě a potřetí na jaře padl. Po poslední prohře v Baťově a nečekané úvodní porážce doma od Šumperku nestačily Kozlovice v neděli na Nové Sady. Před svými fanoušky padly 2:3 a litovat mohou výpadku mezi 24. a 25. minutou, kdy ztratily vedení 1:0 a dovolily soupeři otočit skóre.

Fotbalisté FK Kozlovice padli doma s FK Nové Sady 2:3 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Dvacet minut jsme měli hru pod kontrolou, pak přišly dva slepené góly. Kluci si přestali věřit, spoléhali jeden na druhého a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ kroutil hlavou kozlovický trenér František Rolinc.

Ten neměl od začátku k dispozici špílmachra Strašáka ani útočníka Galetku, do středu hřiště se tak posunul ke Skopalovi Kyselák a na postu levého obránce dostal šanci 19letý Štěpán Smolka. Na druhém kraji defenzivy znovu nastoupil Filip Vítek a k jistotě vzadu měla hra domácích daleko.

„Vzadu jsme vytvořili strašně moc chyb, vepředu jsme neproměnili vytvořené šance. V kabině si přitom něco řekneme a připravujeme se na to celý týden,“ kroutil hlavou František Rolinc.

ANKETA: Fanoušci fotbalu, pozor! Hlasujte o nejlepší adresu v Olomouckém kraji

Kozlovice šly do vedení v 8. minutě, kdy míč do brány dotlačil Petr Nekuda. „Když si sem udělám výlet na kole, vidím vždy šest tutovek, než dají Kozlovice gól. Ony teď ale udeřily hned z první akce, bylo to 1:0 a my hráli špatně, přemýšlel jsem, co dělat dál,“ přiznal hostující kouč Rostislav Sobek.

Očekávaná dominance domácích ale skončila se špatným vyběhnutím gólmana Obziny a srovnáním Marčíka. Vzápětí navíc přišla pohledná akce, centr z pravé strany a přesná hlavička Kucharčuka.

Co že si to domácí říkali před zápasem? „Pozor na Kucharčuka, je nebezpečný ve hře hlavou v naší šestnáctce, buďme pořád u něj a braňme ho hodně osobně. Pak nám takto odskočí na zadní tyčku a promění to zkušeně,“ uznal Rolinc.

„Předcházely tomu chyby, k centru nemělo dojít, špatně obsazený prostor, nedostoupení centrujícího hráče. Děláme chyby, které jsme na podzim nedělali, a soupeř nás za to trestá. My své šance po chybě soupeře neproměníme,“ mrzelo Rolince.

Sobek si přes výhru stěžoval na rozhodčí: Ostuda, tendenční výkon

Sobek měl špatné vyhlídky

Klíčové momenty dostaly zpět do sedla Nové Sady. „Do dvacáté minuty jsem byl takový zklamaný. Terén vypadal dobře, podařil se jim připravit, ale pod nohami to bylo měkké, byl to takový fotbal v písku. Mí hráči měli těžké nohy a zpočátku jsem neměl úplně nejlepší vyhlídky,“ přiznal hostující kouč Rostislav Sobek.

Další pohromu Kozlům sadaři přichystali chvíli po změně stran, Jiří Bažant zvýšil na 1:3 „Měli jsme tentokrát štěstí my, po autu jsme doklepli míč do sítě na 1:3 a najednou z toho byl zápas, který bychom měli zvládnout,“ věřil Sobek.

Domácí z tlaku vytěžili už jen druhou žlutou kartu pro Marčíka za zdržování (rozpačitý výkon hlavního rozhodčího Jana Krupy nicméně hlavně ve druhé půli vzbuzoval velké emoce na obou stranách) a snížení Nekudy z 87. minuty. Unavení hosté už triumf uhlídali.

„Závěr zápasu to odnesl, už jsem nemohl vstoupit do utkání, zvládli jsme to na morál. Předtím jsme ale zápas mohli z brejků snadno rozhodnout,“ byl si vědom Rostislav Sobek.

Kozlovice zůstávají v tabulce divize E na druhém místě, o dva body vedoucí Slavičín své utkání odložil. Nové Sady se po výhře posunuly do první pětky tabulky.

FOTO: Olomoucké béčko s Varnsdorfem dlouho vedlo, nakonec ale bere jen bod

FK Kozlovice – FK Nové Sady 2:3 (1:2)

Branky: 8. a 87. Nekuda – 24. Marčík, 25. Kucharčuk, 49. Bažant.

Rozhodčí: Krupa – Potiorek, Písečný. ŽK: Kozák, Smolka – Přikryl, Bažant, Kucharčuk. ČK: 86. Marčík (po 2. ŽK). Diváci: 386.

Kozlovice: Obzina – Kozák, Kostka, Řehák, Kyselák (66. Olšanský), Vítek, Kaďorek, Nekuda, Smolka, Vogl (58. Strašák). Trenér: Rolinc.

Nové Sady: Kofroň – Přikryl, Bažant (67. Nguyen), Popelka, Fládr, Dvorský (56. Kubušek), Kucharčuk, Marčík, Sobek ml. (56. Opatřil), Žďánský, Němeček (73. Krátký). Trenér: Sobek st.