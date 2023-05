„Jasný faul na našeho hráče, ze kterého dostaneme gól. To je detail, který rozhodl zápas! Rozhodčí mi na to řekl, že se koukal na ruce. Když vám tam deset vteřin leží chlap, je pro hráče těžké reagovat na hru. Vůbec jsme nevěděli, co tomu hráči je,“ kroutil hlavou Vlastimil Zeman.

„Možná jedině něco, když si Dominik kryl míč, ale z mého pohledu to ze střídačky faul nebyl. Podívám se na video. Krásná přihrávka od Dominika a ještě lepší proměnění od Kadi,“ chválil naopak kozlovický trenér František Rolinc.

Inkriminovaný zákrok na videozáznamu vidět není, rozhodčí každopádně nepískl a hra do Kaďorkova gólu pokračovala přibližně šest sekund. Kotůlek hlasitě vykřikl, pak se držel za chodidlo a dle všeho nesimuloval, musel okamžitě střídat.

HFK nicméně v Kozlovicích gól vstřelit nedokázal, a protože domácí své další solidní možnosti také neproměnili, zápas skončil hubeným výsledkem 1:0.

„Všechny jarní zápasy hrajeme vyrovnané, vždy nám chybí nějaký detail. Dnes ho udělal rozhodčí. Já jsem si na něj nestěžoval na jaře ani jednou, v tomto případě si ale myslím, že rozhodl utkání,“ zopakoval Vlastimil Zeman.

Rolinc: Holice překvapila

Kozlovice jsou tak nadále druhé s pětibodovou ztrátou na vedoucí Slavičín, který odehrál o utkání více.

„Je to dlouhodobá soutěž. Musím klukům poděkovat, že se k tomu postavili čelem, přes ne zrovna fotbalově vydařené utkání jsme to zvládli za tři body, i když jsme se třepali do posledních okamžiků,“ uznal František Rolinc.

„Musím soupeři poblahopřát k dobrému výkonu. Na to, že jsou poslední v tabulce, nás nepříjemně překvapili, hráli dobrý fotbal,“ dodal kouč Kozlovic.

Záchrana je více než reálná

Holice zůstává v tabulce divize E na posledním 14. místě se 14 získanými body. Stejný počet bodů mají také dva poslední celky divize F Bruntál a Břidličná. Ještě hůře je na tom Bystřice nad Pernštejnem ze skupiny D. A protože vzhledem k rozšíření soutěže by ze všech tří moravskoslezských divizí měl padat jediný celek, Holice má velkou šanci se zachránit.

„Máme informace přímo ze svazu. Padat by měl jen jeden. A tohle se musí nastavit před začátkem jara, tohle nejde měnit v průběhu soutěže,“ věří Vlastimil Zeman, že do situace nemůže promluvit fakt, že z druhé ligy s velkou pravděpodobností spadnou dva moravskoslezské celky. Tím pádem by z MSFL sestupovala hned čtyři mužstva.

„Je to pořád hratelné, v každém zápase jsme de facto mohli bodovat. Možná to zní divně, ale i v Bzenci, kde jsme dostali první gól v 72. minutě, pak jsme dvakrát inkasovali z brejku,“ zůstává Vlastimil Zeman pozitivní.

„Věříme, že urveme každý zápas. Ten tým je slušný. Je tady hráčská kvalita. Chybí nám kousíček, detail, který je ale v podobných zápasech důležitý,“ uzavřel trenér Holice.

FK Kozlovice – 1. HFK Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 54. Kaďorek.

Rozhodčí: Jurajda – Janeček, Dvořák. ŽK: Olšanský, Smolka, Strašák, P. Kadlec – Kotůlek, Filípek, J. Kadlec. Diváci: 261.

Kozlovice: P. Kadlec – Kostka, Řehák, Kyselák, Vítek, Kaďorek, Nekuda (86. Galetka), Strašák (74. Vogl), Smolka (88. Střelec), Olšanský, Skopal. Trenér: Rolinc.

HFK: Nakládal – J. Kadlec, Buček, Vejvoda, Mádr (73. Komani), Kotůlek (54. Filípek), Novotný, Svrčina (73. Lang), Pavelka, Nemeth (84. Zeman), Kachlík. Trenér: Zeman.