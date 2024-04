Vedení vystřelil domácím Miroslav Kozák, který sám dorazil svůj hlavičkový pokus do sítě ve 32. minutě, klíčový moment pak nastal těsně před odchodem do kabin.

„Zasloužené vítězství, protože jsme si pro něj více šli. Soupeř byl nepříjemný a výsledek pro něj možná je krutý, ale my jsme více chtěli. Tak to na hřišti vypadalo,“ ohlédl se kozlovický kouč David Kobylík.

Machala se ve výskoku natočil k míči bokem a levačkou zastavil letící míč.

Zdroj: TVcom.cz

„Myslím si, že do třicáté minuty byli lepší, měli jsme dvě, tři dobré příležitosti. Nedáme, Kozlovice nám vstřelí dva góly a je de facto po zápase,“ kroutil hlavou olomoucký lodivod Petr Večeř.

Na 3:0 zvyšoval svým sedmým gólem v sezoně tahoun domácích Dominik Skopal. Zápas se poslední půlhodinu de facto dohrával.

„Přidali jsme Kozlovicím po změně stran dáreček po ztrátě ve středu hřiště. Hráč jako Skopal si s takovou situací jeden na jednoho pak poradí,“ pokrčil Petr Večeř rameny.

Osm týmů o záchranu?

Holice po záblesku ze začátku dubna, kdy slavila doma výhru nad Všechovicemi po dvanáctizápasovém čekání, opět padla a s 24 body je namočena do záchranářských bojů, které by se v divizi E mohly týkat hned osmi celků! Devátý HFK a poslední Přerov nyní od sebe dělí jen čtyři body.

Celkově ze tří moravskoslezských divizních skupin může sestoupit až šest týmů. Poslední celky divizí D, E a F sestoupí s jistotou. Další sestupující určí počet padajících moravskoslezských celků ze druhé ligy. Momentálně by z F:NL šly dolů Prostějov a Kroměříž, což by znamenalo, že kromě tří posledních by z divize mohly sestupovat další tři celky – ty s nejméně body ze všech moravskoslezských divizních skupin. Taky se však může stát, že o soutěž níže půjde už jen jeden další tým.

„Je to pořád stejné. Hrajeme relativně slušně, ale nedáme gól. Musíme zvednout hlavy. Kdybychom chodili od porážky k porážce po špatných výkonech, bylo by to hodně špatné. Ale tak to není,“ zůstává pozitivní Petr Večeř.

Holice může paradoxně v dalším kole Kozlovicícm pomoci v boji o titul, hostí totiž vedoucí Strání.

„Strání má na Kozlovice dva zápasy náskok a myslím, že po postupu šlape více. Čeká nás silový soupeř, soubojově kvalitní, budeme se mu muset vyrovnat v agresivitě a síle. Pokusíme se překvapit,“ uzavřel Petr Večeř.

FK Kozlovice – 1. HFK Olomouc 3:0 (2:0)

Branky: 32. Kozák, 45. z pen. Řehák, 57. Skopal.

Rozhodčí: Dedek – Slováček, Korch. ŽK: Smékal, Kozák – Zeman, Purzitidis, Vejvoda, Svrčina. Diváci: 248.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Kostka, Řehák, Vítek, Skopal, Michl (88. Habčák), Vogl (81. Niesner), Olšanský, Kozák, Illík (65. Zdražil). Trenér: D. Kobylík.

HFK: Kročil – Purzitidis, J. Kadlec, Vejvoda, Tylich, Svrčina, Pavelka, Pícha (81. Nemeth), Skočovský (69. Kachlík), Machala, Zeman (61. Novotný). Trenér: P. Večeř.