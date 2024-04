/FOTO + VIDEO/ Fotbalisté Kozlovic promarnili šanci napravit nezdar ze hřiště Nových Sadů a přiblížit se vedoucímu Strání na rozdíl dvou bodů. Doma jen remizovali se Slavičínem 2:2, o tři body je v 79. minutě připravil nešťastný vlastní gól střídajícího Jana Vogla.

Fotbalisté Kozlovic proti Slavičínu. Vlastní branka Jana Vogla | Video: TVcom.cz

„Byl to kvalitní soupeř, zápas skončil asi zaslouženou remízou, potřebovali bychom trošku více štěstíčka,“ ohlédl se kozlovický trenér David Kobylík.

Jeho tým neměl během teplého nedělního odpoledne navrch. Slavičín byl více na míči, hrozil a brankář Obzina si musel připsat už v prvním poločase několik zákroků.

„Kvalitní, myslím si, že pro diváky atraktivní a velmi dobrý zápas z obou stran. Nepotvrdili jsme naše vedení z dalších situací, které jsme si vytvořili. Soupeř ale ukázal, že je silný, není náhoda, že poslední roky hraje nahoře a jaro začal velmi dobře,“ uznal Kobylík.

Kozli udeřili v 17. minutě po rychlém přechodu do útoku. Míč se ve vápně dostal k Jakubu Vyhlídalovi, který se na jaře trefil už popáté. Slavičín ve druhé půli zaslouženě srovnal Juřicou, pak se probrali i domácí a Filip Vítek v 75. minutě uklízel na 2:1.

Fotbalisté Kozlovic proti Slavičínu (2:2)Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Klíčový a smolný moment zápasu pro Kozlovice přišel se 79. minutou. Centr soupeře do vlastní sítě hlavou usměrnil Jan Vogl, který předtím nahradil zraněného Ondřeje Kyseláka. Další branka už nepadla.

Zdroj: TVcom.cz

„Hrozili jsme z brejků a hráli to, co jsme chtěli. Bohužel, nedali jsme druhý gól a další situace se nám vymstily,“ pokrčil rameny David Kobylík. „Klukům nemám co vytknout, šli na hranu, dva se nám bohužel zranili. Jsem spokojený s jejich nasazením,“ dodal.

Už v sedmé minutě musel z placu kvůli svalovému zranění Radim Olšanský. Toho nahradil zmíněný Kyselák, také on však nedohrál. Přestože jde o dva krajní obránce, o velkou komplikaci a vážnější problémy pro Kozlovice by se jednat nemělo.

FK Kozlovice – FC TVD Slavičín 2:2 (1:0)

Branky: 17. Vyhlídal, 75. Vítek – 59. Juřica, 79. vl. Vogl.

Rozhodčí: Marek – Doležal, Haminger. ŽK: Vítek, Vogl, Kozák – Kořenek, Goňa, Školník. Diváci: 390.

Kozlovice: Obzina – Olšanský (7. Kyselák, 55. Vogl), Kostka, Řehák, Vítek – Kozák – Vyhlídal, Skopal, Smékal, Smolka – Michl. Trenér: Kobylík.