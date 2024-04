/FOTO + VIDEO/ Se dvěma dorostenci v základní sestavě nastoupili fotbalisté Kozlovic do souboje dvou nejlepších týmů divize E. Na vině byla rozsáhlá marodka, kterou hned v úvodu středeční dohrávky se Stráním umocnilo nucené střídání dalšího zraněného křídelního hráče Štěpána Smolky. Kozlovice i tak uhrály s lídrem remízu 1:1.

Fotbalisté FK Kozlovice proti Strání. Alex Řehák proměňuje penaltu | Video: Deník/Ivan Němeček

„Nastoupili de facto od začátku dva dorostenci, kteří v životě nehráli mužský fotbal, jen sbírali minuty. Respekt k jejich výkonu a hlavně k tomu, jak je mužstvo podrželo a přistoupilo k tomu. Jsem strašně rád, že můžu tento tým trénovat,“ říkal po zápase kozlovický trenér David Kobylík.

Marodka FK Kozlovice: Petr Nekuda, Ondřej Kyselák, Radim Olšanský, Jakub Vyhlídal, Štěpán Smolka (zranil se v 10. minutě utkání se Stráním)

Jeho tým šel dokonce ve 22. minutě do vedení, to už místo Smolky byl na hřišti mladíček Marek Zdražil. Gól zařídil druhý dorostenec, který naskočil od úplného začátku. Štěpán Illík byl při zpracování míče ve vápně zasažen skluzem do kotníků, následnou penaltu proměnil kapitán Alex Řehák.

Pak ale převzali otěže zápasu do svých rukou hosté, kteří během utkání několikrát nastřelili i brankovou konstrukci. Ve 40. minutě srovnal Filip Kičin.

Nakopávaná úspěch nepřinesla

Strání po celý zápas volilo taktiku dlouhých nakopávaných míčů na výškově i silově vybavenější spoluhráče vepředu, Kozlovice se však srdnatě bránily. Nejblíže gólu byl v 67. minutě Miklovič, než však stačil míč doklepnout do sítě, vyškrábl balon z brankové čáry domácí gólman Obzina.

„Vůle hráčů byla neskutečná, padli by za výsledek. I když jsme nevyhráli, klobouk dolů. Jsem pyšný, jak všichni hráli a chodili do soubojů,“ chválil Kobylík. „V posledních deseti minutách Strání bránilo, fyzicky jsme na tom byli lépe, i když jsme si nic nevytvořili,“ doplnil.

A tak se oba soupeři rozešli s remízou. A nespokojenost nepanovala ani na jedné straně barikády. „Velmi bojovné utkání, odpovídalo tomu, o co se hrálo. Moc šancí se neurodilo, bylo tam hodně soubojů, méně fotbalovosti, ale takto se takové zápasy prostě hrají,“ zmínil kozlovický lodivod.

Úřadující mistr divize E tedy i nadále ztrácí na tým od slovenských hranic šest bodů. „Když vezmu naše kluky a porovnám to se Stráním, co má k dispozici, jak chce postoupit a co do toho investuje, klobouk dolů před Kozlovicemi v tom smyslu, jak se tady dělá fotbal, jaký je tady areál a lidé okolo. Jsem rád, že jsem tady,“ zopakoval David Kobylík.

V neděli hostí Kozlovice desátý Baťov a i přes početné absence budou chtít ukončit čtyřzápasové čekání na výhru. „Jsme v počtu, v jakém jsme, to nic nemění na tom, že v neděli půjdeme za vítězstvím. Už potřebujeme vyhrát. Chtěli jsme i dnes, ale soupeř byl kvalitní,“ uzavřel Kobylík.

FK Kozlovice – FC Strání 1:1 (1:1)

Branky: 22. z pen. Řehák – 40. Kičin.

Rozhodčí: Mankovecký – Malý, Jurajda. ŽK: Smékal, Kozák – Řihák, Kičin, Michalec. Diváci: 270.

Kozlovice: Obzina – Vítek, Kostka, Řehák, Vogl – Kozák – Illík (90. Habčák), Skopal, Smékal, Smolka (10. Zdražil, 89. Heger) – Michl. Trenér: Kobylík.