Tohle čekal málokdo. Úřadující mistr divize E z Kozlovic hovořil po dvou remízách ze zápasů ve svém areálu o domácím trápení. To mělo skončit v neděli, kdy na půdu druhého celku tabulky přijel poslední Kostelec na Hané. Nic jiného se nepředpokládalo. Nováček soutěže ale odjel se třemi body za výhru 2:0.

Fotbalisté FK Kozlovice proti FC Kostelec na Hané (0:2) | Foto: Deník/Jan Pořízek

Kozlovice poprvé v sezoně doma prohrály, naposledy si všechny body od Přerova odvezly v dubnu Nové Sady. „Jak přijímáme pochvalu za některé podařené zápasy, je potřeba přijmout kritiku a sáhnout si do vlastního svědomí, jestli jsme pro vítězství udělali všechno,“ zapochyboval domácí trenér David Kobylík.

„Nepodali jsme kvalitní výkon na míči, dělali jsme spoustu chyb a soupeře posadili na koně. Tým, který měl problémy, pokud nevyhrával, najednou vyrostl, vedl na půdě lídra. My se s tím neumíme srovnat,“ zmínil Kobylík, kterému chyběl útočník Petr Nekuda.

„Hodně by nám pomohl, ale na to se nechci vymlouvat. Soupeř vyhrál díky svému přístupu a charakteru. Zasloužil si body, ke kterým mu gratuluji. Utkání bylo vedeno férově z obou stran,“ dodal kozlovický lodivod.

FOTO: Rada bavil diváky, Zavadil po něm kopl láhev. Prostějov s Duklou padl

Rozhodl rychlý gól

Jeho tým sice začal aktivně a mohl jít v úvodu rychle do vedení, snaha však končila jen na tyči kostelecké svatyně a v 9. minutě přišel klíčový moment zápasu. Skákající míč trefil naprosto ideálně na hranici šestnáctky Michal Škrabal a hosté nečekaně vedli.

„Chtěli jsme hrát z bloku, čekat a zahušťovat střed hřiště. Hrát s domácími otevřenou partii, to by bylo jako jet na výlet,“ byl si vědom trenér Kostelce na Hané Lubomír Keluc.

„Soupeře jsme nutili strkat míče do stran, kam jsme rychle přistupovali a zamezovali centrům. Dařilo se nám to po celých devadesát minut. Zhruba od 70. minuty navíc domácí znervózněli a už si nevytvořili vůbec nic. My přidali další branku a rozhodnuto mohlo být dokonce i dřív,“ zmínil Keluc.

Gól na 0:2 zaznamenal v 96. minutě krásnou křížnou střelou David Presiler, který tak udělal symbolickou tečku za kosteleckou senzací a kozlovickým trápením.

„Jsem na kluky hrdý. Dřeli na hranici svých možností, někteří možná za touto hranicí, musím je pochválit,“ usmíval se Lubomír Keluc.

„Musíme se naučit hrát do plné obrany, víc si věřit. Když se podívám na naše ročníky, je tam spousta zhruba dvacetiletých kluků. Trošku jsme možná přeskočili dobu, ocitli se v tabulce vysoko a každý se na nás teď chystá. My se s tím neumíme poprat,“ řekl na závěr kozlovický David Kobylík.

VIDEO: Řev na ženskou rozhodčí v Přerově. Odmávala dva góly, trenér se omluvil

FK Kozlovice – FC Kostelec na Hané 0:2 (0:1)

Branky: 9. Škrabal, 90+6. Preisler.

Rozhodčí: Svoboda – Soukupová, Rygl. ŽK: Skopal, Kobylík – Fajstl, Brhel, Grulich, Klimeš, Vítek. Diváci: 250.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Kostka, Řehák, Kyselák, Vítek, Skopal, Vyhlídal (68. Zdražil), Smolka, Vogl (75. Slatinský), Kozák. Trenér: Kobylík.

Kostelec: Hradečný – Fajstl, Ondroušek, Zbožínek, Hruban (67. Los), Kořenovský (50. Lužný), Klimeš, Brhel (67. Holub), Škrabal, Preisler, Grulich. Trenér: Keluc.