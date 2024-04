Je to bod, se kterým se do boje o záchranu nepočítalo, bod, který ze hřiště Vsetíne umí v divizi odvézt málokterý tým. Přesto fotbalistům přerovské Viktorky v sobotu na Valašsku po závěrečném hvizdu sudího zbyly slzy pro pláč. Až v nastaveném čase totiž přišli o šokující výhru.

Trenér Přerova David Chuda. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Poslední Viktorka navíc do Vsetína jela bez několika důležitých hráčů. Delší dobu chybí tahouni Repček s Caletkou, tentokrát nenastoupil ani kapitán Řezník či stoper David Kuča. Přesto to po gólu Tomáše Čtvrtníčka z 80. minuty vypadalo na nečekaný triumf.

„Pokud máme spadnout, tak se vztyčenou hlavou, toho jsme dnes byli svědkem. Jen naše zbrklé řešení nás stálo tři body,“ mrzelo přerovského trenéra Davida Chudu.

Jeho tým totiž měl možnosti, aby šel do vedení 4:2, místo toho však v 92. minutě Zbranek hlavou srovnal na 3:3. „Stovky psychologů by se v ten moment mohly vyřádit na našem týmu a stejně by to nepomohlo. Utkání končí a kromě deště kapaly z nejedněch očí i slzy,“ přiznal kouč.

„My v rozmezí 81. a 92. minuty měli minimálně tři přečíslení čtyři na dva nebo pět na dva. Zvolili jsme však vždy nejhorší možné řešení a rozhodující branku jsme nevstřelili,“ pokrčil Chuda rameny.

Úvodní převahu Vsetína otupil vyrovnávací gól zimní posily Daniela Horáka a po změně stran šli hosté dokonce do vedení 2:1 zásluhou voleje Jakuba Brauna po Čtvrtníčkově rohovém kopu. Zbranek srovnal v 66. minutě, pak si ale vzala slovo největší přerovská zimní posila z Želatovic.

Po faulu na Bogdaně centroval do pokutového území Viktor Kocian a Tomáš Čtvrtníček uklidil na 3:2 pro Přerov.

„Od 27. minuty jsme předvedli výbornou partii a jednomu z nejlepších týmů v divizi jsme byli vyrovnaným soupeřem. Stal se pravděpodobně zázrak a my dali dva góly ze standardek. Týmový i individuální výkony byly dnes v pořádku. Před utkáním bychom bod brali všemi deseti, po utkání však cítíme, že je to málo,“ ohlédl se David Chuda.

Bod se ovšem může hodit. Do konce sezony zbývá Viktorce odehrát osm kol a ztráta na patnáctý Rýmařov zůstává tříbodová. O čtyři body více mají Nový Jičín a Skaštice.

FC Fastav Vsetín - 1. FC Viktorie Přerov - 3:3 (1:1)

Branky: 27. Bahounek, 66. a 92. Zbranek - 35. Horák, 46. Braun, 80. Čtvrtníček.

Rozhodčí: Vejtasa – Řezníček, Pavlica. ŽK: Dulík – Čtvrtníček, Horák, Chuda, Bělka, V. Kocian. Diváci: 150.

Přerov: Bělka – Janyška, F. Kuča, Javora, Nezval – Horák (90. Kytlica), Kratochvíl (72. V. Kocian) - Masný (72. Bogdaň), Čtvrtníček (87. Vařecha), Braun (90. Jakubowicz) – Verbich. Trenér: Chuda.