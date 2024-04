„Celý týden se bavíme o tom, že musíme pokrýt dlouhý míč na Preislera. Běží pátá minuta, dlouhý míč na Preislera, Bělka pozdě vybíhá a srazí hostujícího útočníka, za což inkasuje žlutou kartu a Kostelec zahrává nebezpečný přímý kop. Naštěstí to brankou neskončilo,“ popsal Chuda.

Dominance Sparty. Na vyprodaném Andrově stadionu dala Sigmě čtverku

Jenže to nebylo vše. „Z této chyby jsme se nepoučili a v deváté minutě přišla naprosto totožná situace. Dlouhý míč za obranu na Preislera, Bělka byl v souboji pozdě a sráží Preislera tentokrát v pokutovém území, následuje druhá žlutá karta a pokutový kop. Odnesl to Braun, který musel do hry pustit brankáře Petra Kratochvíla. Ten se rozhodl, že to bude jeho odpoledne se vším všudy,“ pokrčil David Chuda rameny.

Klobouk dolů před Přerovany, kteří i v deseti hráli se soupeřem vyrovnanou partii. „V 80. minutě nám došly síly, což považuji za logické, když jsme celý zápas dřeli a bylo nás o jednoho méně. Soupeř nás mírně zatlačil a my se museli hodně vzadu otáčet,“ přiznal Chuda.

Vyhraný hlavičkový souboj Řezníka, Horákova dobrá práce v souboji jeden na jednoho, Čtvrtníčkův centr a levačka střídajícího navrátilce po zranění Repčeka poslaly Přerov do stavu euforie.

„Nemusím popisovat, jaké emoce se v nás v ten moment odehrávaly. Můžeme si vyčítat chyby, nekvalitní řešení, ale v tu chvíli nám bylo všechno jedno. Celý tým naskákal u rohového praporku na střelce rozhodující branky. Závěr jsme si na rozdíl od utkání ve Vsetíně pohlídali a obrana řízená Javorou fungovala jak měla,“ vyzdvihl David Chuda.

Viktorka neprohrála potřetí v řadě, zůstává v tabulce divize E poslední, avšak ztrácí jen dva body na Skaštice a Všechovice, se kterými se Přerované utkají v neděli 5. dubna venku.

„Nejvíce mě těší, že po utkání s Kostelcem máme stále o co hrát. Dobře víme, že na záchranu ještě musíme udělat spoustu bodů. Nebude to jednoduché, éčková divize je nesmírně vyrovnaná a každý může obrat každého. Do Všechovic jedeme s maximální pokorou,“ má jasno David Chuda.

1. FC Viktorie Přerov – FC Kostelec na Hané 1:0 (0:0)

Branka: 88. Repček.

Rozhodčí: Trigas – Kaloč, Šimoník. ŽK: Zbožínek, Závodný. ČK: 9. Bělka (po 2. ŽK). Diváci: 205.

Přerov: Bělka – Javora, Řezník, Masný (75. Repček), F. Kuča (46. D. Kuča), Janyška, Horák, Čtvrtníček, Verbich, J. Kratochvíl (58. Bogdaň, 75. V. Kocian) , Braun (14. P. Kratochvíl). Trenér: Chuda.

Kostelec: Bárta – Popelka, Zbožínek, Fajstl (75. Pavlíček), Procházka (80. Holub), Kořenovský (85. Konečný), Klimeš (46. Skalník), Závodný, Ondroušek, Škrabal, Preisler. Trenér: Keluc.