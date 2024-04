Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Zase netrefíme bránu ani z gólové situace, pak přišel trest v podobě první šance a gólu Rýmařova,“ kroutil Bogdaň po zápase hlavou. Přerov prohrál první poločas 0:1 a hned v úvodu toho druhého přišel o stopera Davida Kuču, který po vzdušném souboji na půlce vylekal všechny přítomné a musel být odnášen na nosítkách.

„Než ho odvezla záchranka, byl v pohodě, při vědomí. Nepamatoval si to, bolela ho hlava, ale mělo by to být v pohodě," oddechl si Petr Bogdaň.

Viktorka jako by se po zranění kamaráda semkla, chvíli po střídání Kuči srovnal na 1:1 Masný a vypadalo to, že domácí by si mohli jít za důležitým obratem. Další branku však Přerov vstřelit nedokázal, přestože v závěru tlačil a Braunovi ke skórování chyběly centimetry.

„Po gólu jsem věřil, že tam něco spadne. Náznaky tam byly. Nejblíže byl Brauny, ale trefil na brankové čáře gólmana do hlavy,“ pokrčil Petr Bogdaň rameny.

Mrzet Hanáky mohly i dva nezahrávané rohové kopy v nastavení, které rozhodčí pravděpodobně chybně posoudili jako odkopy od brány. Body si však domácí mohli a měli uhrát jinde.

„I když se snažíme klukům vytlačit nervozitu z hlavy, určitě v hlavách je. A já se jim nedivím. Pak to vypadá, že chybí klid, umění to podržet, rozehrát,“ vyjmenoval Petr Bogdaň.

Druholigové zkušenosti

A právě proto se už 39letý matador vrátil na divizní trávník. Naposledy naskakoval v přerovském dresu na podzim 2020. V aktuálním ročníku v první polovině sezony párkrát úspěšně pomáhal Brodku u Přerova v krajském přeboru. Teď z jeho bohatých zkušeností i ze druhé nejvyšší soutěže může čerpat zachraňující se Viktorka.

Bogdaň šel na plac v 77. minutě. Poprvé v životě dal dva góly a šokoval v derby!

„Mám s tím nějaké zkušenosti z Hlučína, některé sezony jsme hrávali o záchranu. Snažím se to klukům předávat, aby věděli, jak se zachovat. Máme mladý mančaft, v jiném postavení bychom některé situace řešili jinak,“ dobře ví Bogdaň.

Návrat na trávník byl ve hře už v předešlém kole na půdě Bzence. „Týden předtím jsem ale onemocněl. V tomto týdnu jsem začal trénovat, takže mě tam David (Chuda) dal,“ vysvětluje hráč, který měl v nejlepších letech a formě namířeno do střížkovské Bohemky a nebýt zranění, možná by si defenzivní záložník připsal i starty v první lize.

„Teď už je to o něčem jiném, fakt je potřeba trénovat a připravovat se. Když zdraví dovolí, tak myslím, že budu hrát i v dalších kolech,“ slíbil Petr Bogdaň.

Jak je to se sestupem?

Viktoriáni mají před sebou náročných devět kol, prvním úkolem bude odpoutat se od posledního místa tabulky. Na předposlední Nový Jičín ztrácí dva body. Čtrnáctý Rýmařov má o tři body více.

„Musíme bojovat dál a věřit,“ má jasno Bogdaň.

Poslední celky divizí D, E a F sestoupí s jistotou. Další sestupující určí počet padajících moravskoslezských celků ze druhé ligy. Momentálně by do MSFL šly Prostějov a Kroměříž, což by znamenalo, že kromě tří posledních by z divize mohly sestupovat další tři celky – ty s nejméně body ze všech moravskoslezských divizních skupin. Taky se však může stát, že o soutěž níže půjde už jen jeden další tým.

Trenére, přihrajte! Bogdaň se po roce a půl vrací na hřiště