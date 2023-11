Po patnácti odehraných kolech dvanáct získaných bodů, nejméně nastřílených branek v soutěži a předposlední místo tabulky. To je tvrdá realita pro divizní fotbalisty Přerova, stranou dejme mladý kádr, který herně nepředváděl zlé výkony a (často i oprávněně) vyčítal špatné výsledky rozhodčím.

David Chuda | Foto: Deník/Jan Pořízek

Tentokrát, na půdě Slavičína, šly křivdy ze strany rozhodčích stranou. Viktorka padla se sedmým týmem tabulky jasně 0:4. „Nejvyšší porážka na závěr působí jako pěst do nezpevněného břicha. Tak bych asi charakterizoval závěrečné utkání. Byli jsme všude pozdě, horší než soupeř,“ uznal přerovský trenér David Chuda.

VIDEO: Emoce po posledním domácím utkání vzbudil tento hraniční ofsajd:

Zdroj: TVcom.cz

Slavičín poslal do hry i uzdravené opory Školníka s Juřicou a pro hosty bylo zle. Stav 0:0 nicméně vydržel až do poločasové přestávky. „Silou vůle jsme to drželi, ale tlaku domácích jsme nakonec neodolali,“ řekl Chuda.

V 64. minutě Slavičín udeřil z rohového kopu Vincourem. „Po vstřelené brance se naše hra rozsypala jako domeček z karet a neměli jsme kvalitu s tím cokoliv udělat,“ kroutil hlavou kouč hostů.

FOTO: Holice v derby konečně skórovala a i přes oslabení ukořistila bod

Ten sáhl ke střídání, již tradičně a nebojácně vsadil vše na útok, výsledkem však byly v rozmezí 79. a 88. minuty další tři míče v bráně Ondřeje Mikeše.

„Od amatérského reprezentačního zápasu a utkání v Holešově jsme se nedokázali dát herně do pořádku a poslední trimestr pro nás byl peklem. Jediné pozitivum je, že to končí,“ uznal David Chuda.

Jeho tým má před posledním Novým Jičínem náskok pouhého jednoho bodu. Na druhou stranu, na dvanácté Skaštice mu chybí pouhé tři body.

„Vidíme se za čtyři měsíce ve Skašticích a asi všichni jsme zvědaví, jestli se Přerov během tohoto období posune dopředu. Realita je momentálně taková, že krajský přebor buší v Přerově na vrata,“ uzavřel David Chuda.

S mladým týmem však během zimní přestávky kouč umí pracovat, spousta hráčů navíc ještě nemá pracovní povinnosti, což dává Viktorce prostor zamakat přes zimu více než většině soupeřů v potenciálním boji o záchranu.

VIDEO: Naposledy se fotbalisté Přerova radovali takto po výhře nad Všechovicemi:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

FC TVD Slavičín – 1. FC Viktorie Přerov 4:0 (0:0)

Branky: 64. Vincour, 79. Žůrek, 82. z pen. Školník, 88. Naňák.

Rozhodčí: Svoboda – Šimoník, Dobiáš. ŽK: Goňa (Slavičín). Diváci: 100.

Přerov: Mikeš – Řezník, Kuča, Javora, Janyška – V. Kocian - Caletka (77. Otáhal), Repček, A. Kocian (69. Kratochvíl), Masný – Braun (77. Váleček). Trenér: Chuda.