„Dnes určitě hřiště nebylo ideální. Strání bylo agresivní a nepříjemný soupeř. V prvním poločase jsme ale mohli dát více gólů,“ hodnotil duel středopolař domácím Tomáš Strašák.

Jeho tým mohl vést 2:0 už po šesti minutách hry, gólové střely Kašíka a Galetky však zastavilo břevno. A tak to byl právě Strašák, kdo ve 32. minutě využil po brejkové situaci nahrávky kamaráda Adama Galetky.

„Gali dostal krásný balon na levou stranu. Na tréninku to tak spolu hrajeme. Přemýšlel jsem ještě, že to zaseknu, ale to kdybych nedal, tak by mi to kluci asi nedarovali. Dal jsem to z jedné a spadlo to tam,“ oddechl si Tomáš Strašák.

Byl to sice jeho třetí gól v sezoně, poprvé se ale v kozlovickém dresu trefil jinak než z penalty. Do kasičky ale nejspíš nic přispívat nebude.

„Na tréninku těch gólů dávám víc. Doufám, že už na to kluci zapomněli, dal jsem nějaké góly v přátelácích, do kasy už jsem dal taky dost peněz, tak snad mi to Peťa Kadlec odpustí,“ zasmál se Strašák.

„Ale ne, jestli budou chtít, tak nějaké občerstvení bude,“ dodal.

Adam Galetka měl v zásobě ještě jednu gólovou přihrávku, když se dvě minuty po Strašákově gólu dobře zorientoval ve vápně a předložil lahůdku Petru Nekudovi.

Strání po celé utkání umělo vystrčit růžky, nejblíže gólu bylo na konci prvního poločasu, kdy tečovaná střela Jana Spáčila orazítkovala spojnici Zbořilovy brány. Po změně stran byli hosté ještě aktivnější, Kozlovice si ale zisk tří bodů pohlídaly.

„První poločas jsme odehráli výborně, měl jsem trošku problém s druhým poločasem. Klasický poločasový výsledek 2:0, náš přístup už se mi tak nelíbil. Tím se začala otvírat šance pro Strání, které ukázalo, že má kvalitní hráče a dokázalo nás tlačit,“ hodnotil mač domácí trenér Vlastimil Chytrý.

„Celkově jsem ale určitě spokojený. Musíme prezentovat přesně takovým výkonem jako v prvním poločase, kdy jsme soupeře převálcovali. Takto bychom měli hrát v každém zápase,“ uzavřel kozlovický lodivod.

FK Kozlovice – FC Strání 2:0 (2:0)

Branky: 32. Strašák, 34. Nekuda.

Rozhodčí: Matějek – Laštuvka, Šimoník. ŽK: Matějka – Spáčil, Palík, Čtvrtníček, Hruboš. Diváci: 315.

Kozlovice: Zbořil – Matějka, S. Řehák, A. Řehák, Vogl (62. Hwedieh) – Král – Kašík (80. Blahoušek), Strašák (87. Řezník), Kyselák – Nekuda (74. Krajcar), Galetka (74. Chudoba). Trenér: Vlastimil Chytrý.