Zbytečný gól ve druhé minutě zápasu a ještě lacinější trefa přímo z rohového kopu. Fotbalisté Kozlovic sice dokázali v prvním poločase utkání s Novým Jičínem pokaždé srovnat zásluhou Petra Nekudy, po změně stran ale vyfasovali červenou kartu a v deseti rozhodující gól poslednímu celku tabulky vstřelit nedokázali.

Góly fotbalistů Kozlovic Novému Jičínu a závěrečné nevyužité šance | Video: Deník/Ivan Němeček

Úřadující mistr divize E tak po prohře ve Strání podruhé v sezoně nedokázal zvítězit. „Vystřízlivění. Už jsme lítali trošku v oblacích, viděli jsme se, že nás už nikdo neporazí. Teď vidíme, že jsme taky jenom lidi a můžeme prohrát. Spadli jsme na hubu,“ přiznal kapitán kozlů Alex Řehák.

V 55. minutě hlavní rozhodčí Mrázek posoudil střet hostujícího Kebeho se Štěpánem Smolkou jako faul kozlovického hráče. Ten navíc vyfasoval druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch. Společně se dvěma slabšími chvilkami brankáře Kadlece v první půli šlo o klíčový a diskutabilní moment zápasu.

„Jsem obrovsky zklamaný. Asi jsme od zápasu měli jiné očekávání. Dostali jsme dvě laciné branky, což utkání poznamenalo. Soupeř vycítil šanci. Ve druhé půlce jsme dostali červenou kartu, která podle mě být neměla. Ale i takový je fotbal,“ krčil rameny kozlovický trenér David Kobylík.

„Šel tam hloupě. Nezkušený zákrok. Byly zápasy, kdy soupeři dostávali červené stejně proti nám. Dnes jsme to byli my. Mohli jsme ukázat i v deseti sílu týmu, hráli jsme v deseti proti poslednímu. Bohužel se to nepovedlo,“ doplnil Alex Řehák.

Viktorka třemi góly otočila ztracený zápas! Chuda chválil rozhodčí

Kozlovice tak na vedoucí Strání ztrácí dva body, třetí Vsetín má o tři body méně než kozli. „Furt jsme na tom dobře. O tom nemá cenu se bavit. Ale je tam spousta práce,“ uzavřel David Kobylík.

Jeho tým se představí v sobotu na horké půdě čtvrtého Bzence. Ve stejný den fanoušci mohou v kozlovickém areálu navštívit utkání B-týmu v okresním přeboru. Duel s Bochoří je na programu od 14 hodin.

FK Kozlovice – FK Nový Jičín 2:2 (2:2)

Branky: 19. a 39. Nekuda – 2. Adebayo, 26. Bartoň.

Rozhodčí: Mrázek – Slováček, Vychodil. ŽK: Kostka, Kyselák, Vogl – Nippert, Bartoň, Onyechere, Klimeš. ČK: 55. Smolka (po 2. ŽK). Diváci: 270.

Kozlovice: Kadlec – Smékal, Kostka, Řehák, Kyselák (82. Vogl), Nekuda, Slatinský (46. Vyhlídal), Smolka, Olšanský (64. Vítek), Kozák, Skopal. Trenér: Kobylík.