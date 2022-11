„Je to výborný pocit, protože jsme makali celou sezonu. Jsme za to neskutečně rádi, jak vidíte, oslavy jsou velké, užíváme si to,“ hlásil při pozápasovém rozhovoru, během kterého se kozlovickým areálem nesly oslavné chorály jeho spoluhráčů, kteří teprve 18letého středopolaře zasypali také vodní sprškou.

Další důkaz toho, jak moc se šikovný záložník stal pro tým Františka Rolince důležitým. A také toho, jak skvělá je momentálně v Kozlovicích parta. „Mám to tady kousek od baráku, momentálně to nemůže být lepší,“ usmíval se hráč, který s fotbalem začínal právě v malebném areálu nedaleko Přerova.

„Věděli jsme, že Skaštice budou hodně soubojové. Klobouk dolů. Potřebovali jsme výhru, abychom byli první, povedlo se,“ hodnotil Dominik Skopal nedělní utkání.

„Čekali jsme, že nám nedají ani metr zadarmo. První poločas byl hodně divoký, rozhodčí začal rozdávat karty, naštěstí se to uklidnilo. Vypadalo to, že to nemůže dohrát ani jedno z mužstev,“ ohlížel se i trenér kozlů František Rolinc.

Jeho tým poslal do vedení už v 9. minutě Adam Galetka. Na důležitou druhou trefu si ale museli domácí počkat. Až zaúřadoval po změně stran Dominik Skopal.

„Bylo to důležité. Odrazilo se to ke mně na velké vápno, řval si tam na mě Kaďa, ale já jsem si sekl dva hráče, oba na to skočili. Pak jsem byl sám před brankářem a dal to levačkou,“ popsal kozlovický mladík.

Právě ze spolupráce z velezkušeným křídelníkem Lukášem Kaďorkem těžil on i celý tým v průběhu podzimu. Oba borci totiž vedle sebe nastupují i v malé kopané.

„Je to hodně cítit. Kluci si z nás dělají srandu, že hrajeme jenom na sebe, ale my si to užíváme. Jde nám to spolu a vyhovuje nám to,“ má Skopal jasno.

VIDEOSESTŘIH: FK Kozlovice - TJ Skaštice

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Do Sigmy a zase zpátky. Proč?

Že jde o jedinečnou posilu pro Kozlovice, se ukázalo už během minulé sezony. V tomto ročníku ale Dominik Skopal obrovsky roste a přidal i potřebnou produktivitu.

„Jsem za to nesmírně rád. Po minulé sezoně mi chyběly právě góly a asistence. Táta mi pořád říkal, že potřebuji dát nějaké góly, aby šla vidět i nějaká ta čísla. A přišlo to. Mám tam pár gólů i několik hezkých asistencí,“ pousmál se bývalý člen reprezentačních „Future týmů“ do 15 a 16 let. „Cítím se tady doma, užívám si to, nejsem vůbec nervní, vše super,“ dodal.

Do Kozlovic se přitom přesunul z olomoucké Sigmy, kde si zahrál i první dorosteneckou ligu, po přesunu do výběru U19 se ale v hanáckém klubu číslo jedna nevyvíjelo vše podle představ Dominika a jeho táty Aloise, bývalého výborného fotbalisty a stále úspěšného kanonýra 1. Přerovské ligy malé kopané.

„Šel jsem do devatenáctek, kam se začal přidávat ročník 2004. Tihle kluci začali místo mě nastupovat. To mě nebavilo, tak jsme si řekli, proč to nezkusit u mužů tady v Kozlovicích, mám to kousek. Hráli jsme první kolo s Hranicemi, které mi sedlo výborně, od té doby hraji pravidelně,“ zavzpomínal Dominik Skopal.

Ve hře již tehdy jistě byly i jiné nabídky, nyní se po skvělém podzimu nabízí i ty z vyšších soutěží. Skopal si určitě opět řekl o pozornost druholigového béčka Sigmy, zbystřit by měl například i Prostějov. „Přemýšlíme nad tím s tátou. Pokud by nabídka přišla, nějak to zhodnotíme a uvidí se,“ pokrčil Skopal rameny.

Do MSFL by ho Kozlovice ale pouštěly nerady. „Pro mladé kluky by divize měla být přestupní stanicí. Pokud by přišla nabídka ze druhé, první ligy, sám bych byl proti tomu, aby zůstával. Pokud bych tedy měl jistotu, že by hrával, aby pořád rostl,“ zmínil kouč kozlů Rolinc.

„Předpovídám mu velkou budoucnost. Kdysi jsem hrával druhou ligu a vím, jaký jsem byl v jeho věku fotbalista. Můj syn byl zase mládežnický reprezentant,“ rozpovídal se František Rolinc a pokračoval:

„Dominik má vše před sebou. Jeho přístup na tréninku je vzorný. Není to tak, že má pouze talent a zlepšuje se sám od sebe. Opravdu má výbornou docházku, maká a pak na hřišti předvádí to, co předvádí. S věkem přijdou zkušenosti a častější proměňování šancí, do kterých se dokáže dostat.“

Napřed škola. A závěrečná

A co na to nadějný kozlovický fotbalista? Má v osmnácti letech ve fotbale vysoké cíle? „Chtěl bych určitě hrát výš než v divizi, ale momentálně se soustředím na školu, budu maturovat. Studuji sportovní management, ale chtěl bych pak ještě na vysokou školu,“ zmínil Skopal.

Jisté je, že pokud bude ve skvělých výkonech pokračovat v dresu Kozlovic, mohl by tým z Přerovska pomýšlet na MSFL, vyšší soutěž by si tedy Dominik mohl zahrát „doma“.

„Pořád to téma tady padá. Lidé mluví o postupu do třetí ligy, my ale chceme hrát dobrý fotbal, udržet se na nejvyšších příčkách. Teď se nám to povedlo, tak si už jen užijeme závěrečnou,“ dodal tahoun podzimního vítěze divize E.

