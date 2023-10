Naposledy do soutěžního utkání nastoupil ještě před covidem v krajském přeboru za A-tým…

„Chtěli jsme si doma konečně zahrát fotbal, vyhrát 3:0 a užít si to před domácími diváky. Vůbec se nám to nepovedlo,“ kroutil hlavou 19letý záložník, kolem kterého už v minulé sezoně kroužily týmy z vyšší soutěže.

VIDEO: Sudí Kozlovicím upřel i daroval penaltu. Nekuda v nastavení pohrdl

Proti důrazně hrajícímu soupeři toho schytal za celý nedělní zápas poměrně dost. „Rýmařov byl nahecovaný, někteří hráči možná až přehecovaní. Asi nemám slov,“ zmínil Skopal.

Největší emoce vzplály v závěru utkání. Nejprve hlavní rozhodčí pustil ve vápně zákrok právě na Dominika Skopala. Kolísek přitom promáchl a trefil domácího záložníka.

VIDEO: Neodpískaný zákrok ve vápně na Dominika Skopala

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Je škoda, že rozhodčí z toho udělá takovou blamáž, když je na mě pět minut před koncem na penaltě jasný šlapák, a pak pískne takový souboj. Byla z toho fraška, je to škoda,“ pokrčil tahoun kozlů rameny.

V další situaci během nastaveného času, po které Petr Nekuda neproměnil nařízený pokutový kop, si totiž on sám žádného faulu naopak nebyl vědom.

„Šel jsem do souboje, vůbec nevím, co se tam stalo. Možná to byl faul, který se píská leda tak někde na půlce. Ale neřekl bych.“

VIDEO: Údajný faul na Skopala a následná penalta

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Remíza 1:1 po devadesáti minutách byla nakonec ale i dle Skopalova názoru zasloužená. „Asi jo. I když jsme je tlačili a měli o trošku více šancí. Nakonec i penaltu, která mohla všechno změnit. Ale k remíze nemůže nikdo nic říct.“

Bez Kaďorka? Bez komentáře

Skopal už nemůže těžit ze spolupráce s Lukášem Kaďorkem, která i v minulé sezoně přinášela Kozlovicím ovoce. Křídelník byl do konce podzimu vyřazen z kádru. Kozli od té doby ztratili sedm bodů a v tabulce přepustili vedení Strání.

„Ke Kaďovi bych se asi nevyjadřoval. Možná i to je problém. Ale třeba v Bzenci jsme hráli naprosto v klidu, s přehledem jsme vyhráli 2:0 a soupeř se k ničemu nedostal. Pak přijedeme domů a nevím, co se děje,“ uzavřel Dominik Skopal.

Kaďorek v B-týmu. Opora Kozlovic porušila nová Kobylíkova pravidla