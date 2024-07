„Chce se posunout dál, dostal takový impuls. My mu samozřejmě nebudeme bránit, je to hráč, který má na víc, než je divize,“ komentuje posun odchovance, který si své odehrál také v mládeži olomoucké Sigmy, předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

Vyhrála Ostrava

„Velký zájem byl z Kroměříže. Už jsme skoro byli domluveni,“ prozradil Lubomír Korytko. „Je to klub s tradicí, spolupracujeme s ním a byli jsme rádi, že právě Kroměříž Dominika oslovila,“ dodal předseda.

Sestupující celek ze druhé ligy bude mít v MSFL opět nejvyšší ambice. Nakonec se však bude muset obejít bez Skopala. „Přišla nabídka z Ostravy. Dominik tam chodí do školy, je to pro něj pohodlnější. Zůstane v Ostravě a nebude muset dojíždět na tréninky do Kroměříže. Rozhodl se tak on sám,“ doplnil Lubomír Korytko.

„Fotbal je prostě neskutečný. Když už si myslíš, že všechno do sebe zapadá a nemůže to být jinak, bum z čistého nebe a musíš odmítnout i to, co snad ani odmítnout nejde,“ rozepsal se na Facebooku Dominikův tatínek i manažer v jedné osobě Alois Skopal. „Tohle bylo last minute a těžké rozhodnutí,“ odpovídal v komentářích.

A kdo tedy vyhrál „boj“ o Dominika Skopala? Nováček MSFL TJ Unie Hlubina Ostrava. Vítěz divize F odehraje první přípravné utkání už v sobotu 13. července na hřišti béčka Opavy.