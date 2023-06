Pokud skutečně odejde, je dle informací Deníku pravděpodobné, že v Kozlovicích skončí i trenér František Rolinc. Po odchodu dvou dalších opor Adama Galetky a Tomáše Strašáka je setrvání Skopala pro hru Kozlovic životně důležité. A to si kozlovický kouč dobře uvědomuje.

„Říkám to poprvé, ale je to jedna z mých podmínek, abych v Kozlovicích zůstal. Není to o jednom hráči, ale Dominik byl lídrem,“ přiznává Rolinc.

Ten se po triumfu svého týmu v divizi netajil tím, že by si rád s aktuálním kádrem třetí ligu vyzkoušel. Vedení klubu se ale rozhodlo zůstat v divizi.

„Kdyby se v Kozlovicích hrála třetí liga, některé hráče už bychom získali my a ne například Kvítkovice,“ naráží Rolinc na tahouny Přerova Kašpárka s Mirvaldem, kteří míří do MSFL za bývalým koučem Viktorky Rojkou.

„Další mou podmínkou je, abychom vhodně doplnili kádr a momentálně není dotaženého zatím vůbec nic,“ říká dále Rolinc, čekajíc na to, jak si povedou někteří mladí hráči v přípravě béčka Sigmy či 1. SK Prostějov.

„Za určitých podmínek v Kozlovicích zůstanu, jedna z motivací je právě udržet Skopala a mladé hráče a znovu hrát na špici. Mám ale strach, že bez Skopala, Strašáka či Galetky by se v Kozlovicích klidně v příští sezoně mohlo dít to, čeho se vedení bálo, pokud bychom postoupili do MSFL,“ říká František Rolinc a má na mysli častější porážky a nespokojené fanoušky.

Rozhodne i škola

Zpět k Dominiku Skopalovi. Kreativní záložník nakonec dotáhl Kozlovice k zisku titulu. Nejprve tedy přišly na řadu oslavy.

„Oslavili jsme to hned v neděli po zápase, skončilo to někde v casinu, já jsem se jenom zúčastnil,“ usmíval se mladíček, který se momentálně chystá na vysokou školu.

„Chce studovat, nejen hrát fotbal. To může být výhoda pro Kozlovice. Dostal se na tři vysoké školy a vybírá si. Přitom je šance, že než si vše sedne se školou, zůstal by ještě v Kozlovicích,“ prozradil František Rolinc.

Záložníkovi Kozlovic věští velkou budoucnost. Chci i na vysokou, má jasno Skopal

Jenže Skopal si vybírá i z fotbalových nabídek. Dle našich informací mu na stole leží i ta z druholigového Prostějova, kam by mohl zamířit na přípravu. Zájem projevily i třetiligové týmy včetně toho nejbližšího z Hranic.

Zůstat v divizi by se zkrátka jevilo jako krok zpět. A ví to i hráč sám. Nepostup Kozlovic o úroveň výše tak může mít za výsledek ztrátu největšího tahouna.

„Je to jeden z faktorů, podle kterých se rozhoduji. Třetí ligu jsem si tady osobně chtěl zahrát. Bohužel to nevyšlo, nevadí. Uvidíme, jak se to vyvrbí,“ pokrčil Dominik Skopal rameny.

Přesun do třetiligového celku z domácího prostředí v Kozlovicích by se však nezamlouval trenéru Rolincovi.

„Kdyby hrál MSFL v Kozlovicích, tak budiž. Ale jít do Hranic nebo Uničova nemá v jeho případě velký význam,“ myslí si František Rolinc. „Pokud by přišla dobrá nabídka z druhé ligy, rád si s ním o tom popovídám a třeba mu předám nějaké zkušenosti a informace,“ dodal závěrem kouč.

Dominik Skopal je bývalým členem reprezentačních „Future týmů“ do 15 a 16 let. Za Sigmu Olomouc si zahrál i první dorosteneckou ligu, po přesunu do výběru U19 ale v hanáckém klubu nedostával příliš prostoru. Do mateřských Kozlovic se tak vrátil v sezoně 2021/22 a v 17 letech už kopal divizi.

