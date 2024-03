Ale co na to Skopal, který dosud upřednostňoval spíše studium a hraní doslova doma v Kozlovicích? A co podle Kobylíka musí Dominik zlepšit?

Hlavně jeho závěrečný gól na 5:1 v nastaveném čase stál za to a byl jedním z nejkrásnějších momentů v kariéře nadějného 20letého středopolaře. „Určitě. Konečně to přišlo doma, navíc dva góly,“ usmíval se po zápase Skopal, kterého i trenér David Kobylík vidí v daleko vyšší soutěži.

Dominiku, nejprve se ohlédněme za derby s Přerovem. Jak ho hodnotíte?

Byl to těžký zápas, prvních minimálně deset minut to bylo vyrovnané a Přerov hrozil, dělal nám problémy po pravé straně. Pak už jsme měli jasnou převahu a zápas jsme si pohlídali.

Pořád jste to vnímali speciálně a jako zápas jara, i když je Viktorka na opačném pólu tabulky?

Vnímáme to jako derby, vždy to s Přerovem jsou těžké zápasy. Na druhou stranu jsme věděli, že Viktorka na tom teď není nejlépe, šli jsme do toho o to uvolněnější. Navíc hodně pracujeme v tréninku. Šlo to vidět, projevilo se to.

Vyrovnané to bylo do vašeho prvního gólu. Tam se zápas zlomil, souhlasíte? A jak to tam padlo?

První gól nám hodně pomohl. Byl to roh, odražený míč na velké vápno, kde byl Shrek (Štěpán Smolka, pozn. red.). Mám pocit, že si to špatně přebral, já jsem byl zrovna za ním, tak jsem na něj křičel: „Nech to, nech to!“ (smích) Vystřelil jsem a připomnělo mi to podobný gól, který jsem doma dával Šumperku. Asi mi tyhle střely jdou (úsměv).

Váš druhý gól ve spolupráci s Patrikem Michlem pak stál za to.

Na lajně jsme vymíchali pár hráčů, pak mi to lobem poslal za obranu a já se ani nedíval, levačkou jsem to z voleje poslal hezky na zadní tyč.

Dva góly, dvě asistence, k dobré hře jste přidal i obrovskou produktivitu. Tak by to mělo vypadat?

Jak říkáte. Trenér Kobylík mi pořád připomíná, že mi chybí jen ta čísla. Dnes dva plus dva, tak můžeme být snad oba spokojení.

David KobylíkZdroj: Deník/Jan PořízekDavid Kobylík o Dominiku Skopalovi: „Samozřejmě, že je pro nás důležitý. Ale nechci, aby byl důležitý pro Kozlovice. Věřím, že bude důležitý i pro jiné mančafty jinde. K tomu musí dozrát a dělat věci, které ho tam dostanou a myslím, že v neděli je dělal. Podal komplexní výkon, který měl veškeré parametry. Musíme se bavit ale taky o tom, aby se choval v prostorech tak, jak má, dodržoval principy, které jsou potřeba ve vyšších soutěžích. Až se tohle naučí, bude úplně jinde, protože kvalitu má neskutečnou.“

Trenér Kobylík se vyjádřil ve smyslu, že by vás rád brzy viděl na vyšší úrovni v lepším týmu. Můžete slíbit, že na sobě budete pracovat a pořád máte chuť se posouvat a hrát co možná nejvyšší soutěž?

Slíbit to určitě můžu. Ambice pořád jsou, nechtěl bych zakrnět v Kozlovicích. Mám nejvyšší ambice, chtěl bych se posunout. Už cítím, že možná nadešel čas. Ale pořád chceme vyhrát soutěž!

Na závěr se musím zeptat – dostal jste taky žlutou kartu za simulování ve vápně. Byla oprávněná?

Musím se podívat na videu. Prohodil jsem si míč mezi dvěma hráči, spadl jsem. Možná se mě fakt ani nedotkl, ale chci to vidět. Asi to ale na penaltu fakt nebylo, takže nejspíš zasloužená žlutá (úsměv).