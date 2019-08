Duel se odehrál na vedlejším hřišti zvaném „Golf“ v areálu v Sokolské ulici kvůli rekonstrukci atletického oválu na hlavním stadionu. Ani více vesnická atmosféra Přerovu nepomohla.

Masného nešťastná trefa už ze čtvrté minuty utkání zásadně nabourala plány Viktorky na první letošní divizní body. Tlačit se dopředu a tvořit hru – to není zrovna to, co by Přerovany zdobilo. Zkrátka všechno špatně.

„Chtěli jsme hrát ze začátku hlavně na brejky. Věděli jsme, že budou silní na míči a běhaví, chtěli jsme eliminovat jejich střed zálohy. To se nám vůbec nepovedlo,“ kroutil hlavou asistent trenéra Švehlíka Pavel Koral.

První půle patřila Vsetínu, v té druhé se ale Viktoriáni zvedli, byli aktivnější, nadějné situace ve finální fázi však neřešili vůbec dobře.

„Začali jsme uhrávat hlavně druhé odražené balony. Přidali jsme na důrazu, bylo vidět, že to na Vsetín platí. Ale nevytvoříme si žádnou gólovou šanci. Vše řešíme špatně, na tom musíme ještě zapracovat,“ ví dobře Pavel Koral, který tým z lavičky dirigoval společně s bývalou oporou Viktorky Petrem Bogdaněm.

Hlavní kouč Richard Švehlík si užíval dovolené a Viktorka musí věřit, že zklidnění a novou energii přenese i na svůj tým. Na půdě mistra ze Slavičína v dalším kole to bude tvrdý oříšek, doma s Brumovem už to bude chtít rozhodně bodovat.

1. FC Viktorie Přerov – FC Vsetín 0:1 (0:1)

Branka: 4. Masný (vlastní). Rozhodčí: Poláček – Sivera, Kulička. ŽK: Kocian, Václavíček, Blažkovský, Dlouhý – Maček, Surovec, Vítek. Diváci: 150.

Přerov: Kvapil – Kratochvil, Václavíček, Dlouhý, Masný (54. Malenda) – Koplík, Šlajs (84. Berky), Kocian (54. Bielko), Zimčík – Dan (66. Karmazín) – Blažkovský. Trenér: Pavel Koral.