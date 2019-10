Tak trošku reagoval na slova hostujícího kouče Petra Slončíka, který zápas viděl jako remízový a postěžoval si i na výkon rozhodčích. „Měli jsme z mého pohledu kopat penaltu na pronikajícího Goňu. Ve druhém poločase jsme nejprve dle mého vstřelili regulérní branku, ale bohužel nám byl odmáván ofsajd,“ řekl Slončík pro klubový web.

Jenže Kozli v čele s Petrem Nekudou na hrotu měli už v první půli větší šance ke skórování a zmíněný neuznaný gól hosté vstřelili až po odpískání. V moment, kdy domácí už spíše přestali hrát.

„I kdyby to nebyl ofsajd a pustili to, tak jsme mohli gólu zabránit, hráč zakončoval několik vteřin po odpískání. Slavičín jsme pustili do absolutního minima šancí,“ pochvaloval si Roman Matějka.

Jeho svěřenci tak rozhodli v závěru utkání, i když první gól mohl vstřelit po faulu na Nekudu z penalty Schlehr. Pokutový kop v 58. minutě však zahrál mizerně.

„Mančaft to ale nesložilo,“ byl spokojen Matějka, který sice neměl k dispozici největší letní posily Šroma se Strašákem, Kozlovice ale ukázaly kvalitu širšího kádru. „Byli tam jiní hráči, někteří šli z lavičky z taktických důvodů a tentokrát vše vyšlo,“ byl spokojen Roman Matějka.

Petr Nekuda v 71. minutě doslova dotlačil míč po rohu do sítě, v 85. minutě pak prostřelil špatně postavenou slavičínskou zeď z přímého kopu.

„Poctivě jsme celý mančaft dřeli, bránili a byli jsme tam, kde měli. Slavičín pak otvíral vzadu okénka, ta standardka by normálně skončila na zdi, ale udělali tam chybu a stálo při nás štěstí. To bylo podloženo naší obrovskou pracovitostí,“ uzavřel kozlovický kouč.

FK Kozlovice – FC TVD Slavičín 2:0 (0:0)

Branky: 71. a 85. Nekuda. Rozhodčí: Kouřílek – Ehrenberger, Běhal. ŽK: Juřica, J. Žůrek, Salajka (všichni Slavičín). Diváci: 279.

Kozlovice: Konečný – Střelec, Řehák, Kostka, Z. Matějka – Baculák (64. Galetka), Král – Přikryl (81. Chudoba), Schlehr, Kyselák (87. Heger) – Nekuda (89. Vogl). Trenér: Roman Matějka.