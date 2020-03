„Tým se mi jeví velice dobře, věřím mu a mám z toho dobrý pocit,“ říká 33letá posila Přerova, která nejkrásnější momenty kariéry prožila jako kapitán amatérské reprezentace České republiky na mistrovství Evropy.

Lukáši, jak hodnotíte přípravu přerovské Viktorky?

Zatím můžeme být spokojení. Výsledky jsou dobré až na výjimky. S Kroměříží jsme byli do třicáté minuty lepší, pak jsme vypadli ze hry (prohra 1:2, pozn. red.). O týden později porazíme Otrokovice (5:4), pak zase dostaneme facku od osmnáctiletých kluků (porážka 2:4 s dorostem Sigmy Olomouc), což trošku zamrzí. Asi nám tam chyběly síly, na to se ale nemůžeme vymlouvat. Jinak jsem s přípravou spokojen, kluci chodí, mančaft se mi jeví velice dobře.

Na co jste se hlavně zaměřovali?

Trenér to má dobře připravené, tréninky mě baví. Bylo to hodně na fyzičku a bylo to cítit. Dělali jsme také fitness s Lenkou Červenou-Bořutovou (bývalou mistryní světa) a já osobně musím říct, že jsem vždycky dlouho necítil nohy. Myslím, že někteří kluci si sáhli dál, než jsou zvyklí.

A co se týče hry? Posunuli jste se někam?

Trenér říkal, že bude chtít hrát ofenzivnější hru s napadáním, asi proto se to hodně ubíralo směrem k fyzičce. Na soustředění by se měly probrat ještě nějaké taktiky, tak uvidíme, kam to bude směřovat dál.

Jak byste popsal trenérský styl Davida Rojky?

Tréninky se mi fakt líbí. Můžu srovnat trenéry Rojku s Matějkou a myslím, že oba mají ambice hrát podobný kombinační fotbal. Kozlovice jsou teď samozřejmě první a trenér Matějka má určitě trošku jiné kombinace, ale musím říct, že oba koučové mají tréninky dobře připravené. V tom se mi David Rojka jako trenér určitě líbí.

Jak důležité můžou být změny v kádru? Co třeba návrat zkušeného Petra Bogdaně?

Pokud se Peťa vrátí, tak bych za prvé já nebyl nejstarší, což by pro mě bylo příjemnější. (směje se) Ale ne, Peťa má zkušenosti, když hrál přípravný zápas v Líšni (výhra 3:1), tak to bylo na hřišti strašně moc vidět. Když doladí fyzičku, tak nám hrozně moc pomůže. Pro mě je to optimální šestka, za ním to Venca (kapitán Ondřej Václavíček) vždycky vyčistí, kdyby tam byli s Víťou (Koplíkem), tak myslím, že by to bylo super.

S vámi z Rakouska přišel do týmu i Martin Bernard. To by měla být obrovská posila, že?

To je kapitola sama o sobě. To je pan fotbalista. Už jsem měl možnost se s ním setkat na hřišti dřív, byl s námi i půl roku v Kozlovicích. Mně přišlo, že má balon přilepený na noze. Jeho malé krůčky, krátké doteky, to Přerovu určitě pomůže.

Divizi jste teď dvě sezony nehrál. Co čekáte od její úrovně?

V tom jsem trošku skeptický. Myslím si, že úroveň divizí šla trošku dolů. Udělala se třetí moravská, ale není ani pořádně kde brát hráče. Navíc upadá mládež s tím, jaká je doba. Když jsem přišel poprvé do Kozlovic a hrál jsem s klukama krajský přebor, tak mi to přišlo jako vyšší soutěž, než když jsme pak hráli divizi. To je ale můj názor, může to být jinak. Divizi jsem teď navíc nehrál rok a půl.

Jak se vlastně zrodil váš přestup do Viktorky?

Už tam bylo nějaké koketování předtím, když jsme s Martinem (Bernardem) byli v Rakousku. Tam to nějak nevyšlo, protože Přerov nás oslovil dost pozdě. A přestup z Kozlovic? Co budu vykládat, je to největší rival. Asi bych to moc nekomentoval. Ta rivalita tam je a určitě se na vzájemný zápas těším. Vlastně jsem z Kozlovic oficiálně odešel po třinácti letech. Bude to pro mě pikantní zápas.

Bylo jasné, že se vrátíte právě do Přerova? Nebyli ve hře ještě Kozli?

Byl jsem na devadesát procent rozhodnutý, ale kdyby mě oslovily Kozlovice, tak by to bylo taky zajímavé. Určitě by tam myšlenka zůstat byla taky. V Kozlovicích jsou první a vyhrát s nimi divizi, to by byl sen. Nebo dokonce nakouknout na sklonku kariéry do MSFL… Ale klukům to přeji, jestli to vyhrají, ať si to vyzkouší. Kádr mají silný. Jaro ale ještě bude těžké pro všechny.

Měl už jste nějaké ohlasy na pikantní přesun z Kozlovic do Přerova?

Řešíme to spíš s těmi staršími kluky, ne s momentálním kádrem. Jsou tam nějaké srandy a hecování, ale vše v pohodě.

Co čekáte od jara? Jak na tom Viktorka bude?

Našemu mančaftu docela věřím. Byla by škoda, aby Přerov skončil třeba čtvrtý od konce. Ta tabulka je vyrovnaná, na sedmé místo ztrácíme šest bodů. Můžou se povést dva zápasy ze startu, vše se může promíchat a budeme na koni. Taky můžeme první dva zápasy prohrát a zase bude těžší se do toho dostat.

Jak dlouho plánujete kopat za Přerov?

Částka za přestup byla asi nakonec trošku jiná, než měl Přerov představu, takže jsme domluveni, že minimálně na podzim bych tady měl ještě zůstat. Domluvíme se tak, aby byly obě strany spokojeny a bylo to adekvátní. Takže pokud bude zdraví sloužit, měl bych kopat ještě na podzim.

1. FC Viktorie Přerov

Příchody: Martin Bernard, Lukáš Kaďorek (oba Rakousko), Jaromír Jaš (Zlín U19), Petr Bogdaň (návrat po zranění), David Kuča, Maxmilián Mohapl, Miroslav Jánský, Petr Mirvald (všichni dorost), Ondřej Havlíček

Odchody: Lukáš Berky, Jakub Šlajs (oba Morkovice), Lukáš Krejčíř (Bělotín), Ladislav Dlouhý, Tomáš Malenda

Přípravné zápasy:

Líšeň B – 1. FCV 1:3

Kroměříž – 1. FCV 2:1

Otrokovice – 1. FCV 4:5

Sigma U18 – 1. FCV 4:2

Všechovice – 1. FCV 1:3

Luhačovice – 1. FCV(7. 3., 12.00, Slavičín)

1. FCV – Výběr Ol. Kraje (11. 3., 18.00, Holice)

1. FCV – Frenštát p. R. (14. 3., 15.00)