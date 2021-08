„Tabulka bude vyrovnaná, každý bod se hodí, ještě z venku, ale i minule jsme začali dobře, tak musíme zůstat pokorní. Herně jsme se ale posunuli a s výkonem jsem spokojený. Ofenzivní i defenzivní výkony vypadaly tak, jak by měly,“ hlásil spokojený trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

V pohárovém duelu se po remíze 2:2 radovala před čtrnácti dny díky brance v prodloužení z postupu Viktorie, tentokrát tahali za delší konec provazu novosadští. Už ve 3. minutě šli do vedení po nešťastné vlastní brance přerovského Kratochvíla. „Byl to nastřelený centr ze strany, obránce nemohl prakticky nic dělat,“ mínil hostující kouč Sobek.

Ve 40. minutě Přerov po pěkné akci vyrovnal zásluhou Masného, ale už za tři minuty si vzali hosté svůj náskok zpět. „Bylo to trochu se štěstím. Po odkopu brankáře, který mu moc nesedl, to klidně mohlo skončit šancí soupeře. Ale k míči se dostal Kucharčuk a pod gólmanem se mu povedlo skórovat,“ popsal Sobek.

„Klíčový byl začátek zápasu, ten nsá hodně nalomil. Kluci pak byli zbytečně nervózní. Čekal jsem popravdě od nás daleko víc. Výkon nebyl optimální. Před poločasem jsme dali na 1:1 a doufal jsem, že se odrazíme, ale místo toho jsme dostali hned gól do šatny,“ litoval přerovský kouč David Rojka. „Místo abychom šli do hodně nadějného brejku, tak jsme ztratili míč a naopak dostali gól,“ dodal.

Třetí branku hostů pak dal čtvrt hodiny před koncem Opatřil. „Domácí si vytvořili několik dobrých šancí. Je potřeba pochválit brankáře Kubicu, který nás podržel. V jednom momentu udělal na čáře skvělý rozklek, tam to opravdu volalo po vyrovnání,“ věděl Sobek. „Ale i my jsme měli příležitosti a přerovský gólman Kvapil také chytal výborně. Řekl bych, že brankáři byli ozdobou zápasu,“ konstatoval Sobek, který byl po vítězství pochopitelně spokojen.

„Především s výkonem. V přípravě jsme hráli na soupeře presink a vycházelo to, ovšem v tom pohárovém zápase s Přerovem nám to vůbec nefungovalo. Tentokrát to ale bylo jiné. Hráči si plnili úkoly a byly úseky hry, kdy jsme jim nedovolili prakticky nic,“ řekl Sobek.

„Myslím, že Sady měly určitě víc gólových šancí. My jsme jich na můj vkus neměli tolik. Prohráli jsme zaslouženě,“ konstatoval Rojka. Poslední dva zápasy vypadaly celkem dobře. Vytvářeli jsme si šance, ale mistrák je něco jiného a mám za to, že jsme to nezvládli především v hlavách, doplnil přerovský kormidelník.

1. FC Viktorie Přerov – FK Nové Sady 1:3 (1:2)

Branky: 40. Masný – 3. Kratochvíl vl., 43. Kucharčuk, 75. Opatřil. Rozhodčí: Lukašík – Kaloč, Jurajda. ŽK: Matušík, Řezník, Kratochvíl, Omelka, Kocian, Bielko – Rus, Popelka, Kirschbaum.

Přerov: Kvapil – Javora, Řezník, Masný (75. Blažkovský), Matušík, Zimčík (46. Kocian), Omelka, Kytlica (53. Bielko), Kratochvíl, Koryčan, Mirvald. Trenér: David Rojka.

Nové Sady: Kubica – Kirschbaum, Opatřil, Popelka, Krátký, Kucharčuk, Marčík (80. Sobek), Rus, Hirsch, Žďánský (90. Škrabal), Bošek (64. Drábek). Trenér: Rostislav Sobek.