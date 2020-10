„Všechna zbývající mistrovská utkání budou přeložena na jarní část sezony tak, aby se nejdříve odehrála neodehraná utkání z podzimní části a následně jarní část,“ uvedl v tiskovém prohlášení předseda řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

Právě tento závěr se už během týdne rýsoval coby nejpravděpodobnější. Přerovská Viktorka ovšem zažívala nad očekávání vydařený podzim. Páté místo před největším rivalem z Kozlovic, stoprocentní úspěšnost na domácím hřišti. Právě na stadionu Spartaku měl Přerov ještě přivítat favorizované Hranice, Slavičín i Skaštice.

„Z tohoto pohledu nás to mrzí. Tam by se ukázala naše síla. Ale nedá se nic dělat, doba je taková, musíme to respektovat, chovat se zodpovědně a věřit, že se to rozeběhne na jaře,“ má jasno přerovský trenér David Rojka, který sám prošel karanténou.

O výhodu domácího prostředí by z pochopitelných důvodů nerad přišel také během předčasného startu jara. Klidně se to ale může stát. Pokud se totiž začne už například v únoru, musela by Viktorka vycestovat i na domácí utkání. Hrát by se totiž muselo na umělém povrchu.

„Naše umělka nemá potřebné parametry. Já ale věřím, že naší divize by se tak brzký restart neměl týkat, týmu je tady méně než ve třetí lize a ve skluzu jsme de facto jen tři zápasy. Když se soutěž trošku natáhne nebo přibudou vložené středy, tak to stihneme dohrát,“ myslí si Rojka. „Doma máme svoji sílu, jsme na to hřiště zvyklí, byla by to pro nás nevýhoda,“ dodal.

KOZLOVICE UŽ MAJÍ PLÁN NA ZIMU

V posledních týdnech trpký podzim ještě více zhořkl fotbalistům Kozlovic. Dvě porážky v řadě, zatopené hřiště a teď navíc konec hraní i trénování.

„Určitě nám to vadí. Kluci vypadnou na dlouhou dobu z tréninkového procesu. Samozřejmě máme individuální plány, to jim ale nenahradí kolektivní práci,“ mrzí kouče Vlastimila Chytrého. „Vzhledem k situaci to ale musíme respektovat, vydržet a doufat, že se v lednu normálně rozjede zimní příprava,“ zároveň dodává.

Ani Kozli nemají ve svém areálu umělý trávník. Nabízely by se tak výjezdy například do Hranic, Morkovic nebo Kroměříže. „Já si ale myslím, ze tato varianta bude platit jen pro třetí ligu,“ zmínil Chytrý.

„My už máme domluvenou celou zimní přípravu i s přátelskými zápasy. Je nám to víceméně jedno. V této fázi budeme všichni hlavně rádi, že můžeme vůbec hrát fotbal. Je mi jedno, jestli to bude na umělce nebo bez diváků,“ uzavřel bratr reprezentačního asistenta trenéra Šilhavého.