„Mně se to nelíbí,“ má jasno šéf devátého celku divize E před startem jara. A přidává hned několik důvodů.

„Jeden z problémů jsou dojezdové vzdálenosti a jejich ekonomická náročnost. Navíc, hrát s týmy z Vysočiny, to tady nikoho neláká, pokud nehrajete vyšší soutěž. Hrajeme divizi a pro nás jsou atraktivnější zápasy typu derby,“ má jasno Břetislav Holouš.

„Je to samozřejmě přitažlivější také pro diváky. Přijede hodně hostů, od nás asi nikdo třeba do Žďáru nepojede. A ze Žďáru do Přerova taky ne,“ dodal.

Dalším diskutovaným tématem je fakt, že od příští sezony by trio divizních skupin na Moravě mělo namísto aktuálních čtrnácti účastníků mít šestnáct týmů. Otázka zní, proč pro další sezonu rozšiřovat divize na Moravě o šest celků, když by dost možná už v následujícím ročníku mělo být ve 4. lize místo jen pro 32 celků (místo 48).

„To mě na tom také štve. Příští rok máme navyšovat počty týmů v divizích. Pak ze tří uděláme dvě? My věříme, že stabilně budeme hrát někde nahoře. Ale co když se nám jeden ročník nepovede, skončíme pátí od konce a sestoupíme? Za mě je to hloupost,“ říká Holouš.

Riziko sestupu

Přerov by navíc podle něj případným pádem do krajského přeboru mohl přijít o status Sportovního střediska mládeže (SpSM), což by pro klub s rozsáhlou mládeží byl obrovský problém.

„Může se stát cokoliv. Třeba nám jeden rok odejde pět kvalitních hráčů. A než takovou díru zalepíte, můžete při takové hrozbě padáku snadno sestoupit,“ myslí si přerovský předseda.

Další diskuze pak podle něj přinese také rozlosování moravských divizních celků do dvou skupin namísto tří.

„Bude to boj o to, kdo by šel na jih a kdo na sever. Třeba pro nás je určitě výhodnější severní skupina. Za jih se pro Moravu považuje i Vysočina. Jezdit tam je pro nás špatné. I Znojmo je odsud 150 kilometrů,“ připomíná Břetislav Holouš.

„V době, kdy peníze nejsou prakticky na nic, chtějí zavést něco, co kluby bude stát daleko více. Aby tím spíše některé kluby nepřinutili ke konci,“ uzavírá černou vizí, která není až tak vzdálená od pravdy. Například Strání totiž již avizovalo, že v případě schválení chystaných změn se do divize nepřihlásí z ekonomických důvodů.

