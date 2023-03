V rámci 15. kola divize E došlo mimo jiné i na krajské derby mezi fotbalisty Nových Sadů a Přerova. I přes velké šance domácích, z nichž nejviditelnější byla penalta, kterou kopal Kucharčuk, se ale skóre ze svého základního tvaru 0:0 nepohnulo.

Minuta ticha za zemřelého Josefa Mrnku | Video: Deník/David Kubatík

„Je to ztráta. Měli jsme tlak, který jsme bohužel neproměnili. Soupeř hrál velice důrazně se zabezpečenou obranou a navíc byl na zápas správně namotivovaný," říkal po zápase novosadský kouč Rostislav Sobek.

Utkání samotnému předcházely na hřišti dva momenty. Jeden slavnostní a druhý smuteční. V prvním případě se jednalo o předání speciálního zarámovaného dresu podepsaného celým týmem Josefu Drábkovi, který letos slaví své 40. narozeniny a v tom druhém pak o minutu ticha za nedávno zemřelého dlouhodobého sportovního manažera Josefa Mrnku.

Na hřišti byli aktivnější domácí hráči, kteří se nejednou dostali do velice slibné šance. Koncovka ale byla v této pětačtyřicetiminutovce tím, co jim bránilo ve skórování. Postupem času se k postupu vpřed odhodlali i Přerovští, dobře fungující domácí obrana dirigovaná gólmanem Kofroněm je ale ničemu vážnějšímu nepustila. Do šaten se tak šlo za stavu 0:0.

Největší příležitost k otevření skóre měl v 59. minutě domácí Kucharčuk, který se po faulu na Přikryla v šestnáctce postavil k exekuci pokutového kopu. Bohužel pro něj i celý tým jej ale vychytal osmnáctiletý Ondřej Mikeš. V posledních minutách pak mohl rozhodnout Drábek, který po teči trefil pouze břevno. A jelikož pak v nastavení pohrdl svou šancí i Přikryl, skončil zápas bezbrankovou remízou.

Jako v lize. Divizní posila Rapotína má ve smlouvě zajímavou dohodu

„Od takové 30. minuty jsme už měli hlavy dole, o pauze jsme se ale namotivovali a v druhé půli jsme tlak znovu navýšili. Po spálených velkých šancích už klukům vlezla nervozita do noh. Přerovu gratuluji k bodu a rozhodčím chci poděkovat za velice dobrý výkon. I ve Slavičíně byl zápas veden velicek korektně, " dodal ještě Sobek.

„Myslím si, že Sady byly nebezpečnější. Hrozily velkou spoustou šancí a nebezpečných standardek. Klobouk dolů před klukama, že to všechno uskákali. Navíc jsme ještě přežili penaltu, která podle mě nebyla. Bodu si vážím. Udržet tady nulu se navíc asi jen tak někomu nepovede. Jsem rád hlavně za Mikiho (Mikeše, pozn. red.) Jen mě trochu ale mrzí hra dopředu," doplnil ještě svůj pohled přerovský kouč David Rojka.

FK Nové Sady - 1. FC Viktorie Přerov 0:0

Rozhodčí: Habermann - Schneider, Štipčák. ŽK: Přikryl, Bažant, Kucharčuk, Rus - Javora, Řezník, Hretsaichuk, D. Kuča, Masný. Diváci: 354.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Dvorský (73. Opatřil), Popelka, Krátký (73. Němeček), Fládr, Kucharčuk, Marčík, Rus, Ždánský (79. Drábek). Trenér: Rostislav Sobek.

Přerov: Mikeš - F. Kuča, Javora, Řezníkk, Kocian, Repček, Hretsaichuk, Pistovčák (60. Masný), Kratochvíl (65. Koplík), Mirvald, D. Kuča. Trenér: David Rojka.