„Jsem rád, že se do hry zapojili i další kluci z lavičky. Bylo to jednoznačné vítězství,“ byl po posledním zápase spokojen trenér Viktorky David Rojka.

Po půlhodině hry vedli hosté už 2:0, v obou případech se trefil osmnáctiletý objev sezony Tadeáš Koryčan. Jak dlouho dokáže Přerov nadějného útočníka udržet?

„V zimě ho určitě nikam nepustíme, kádr chceme udržet a porvat se o přední příčky. Další dva góly ještě minimálně mohl dát, těch šancí jsme měli hodně,“ zmínil Rojka.

Regionální fotbalová událost roku – to by mohlo být sobotní derby v Přerově. Domácí přivítají vedoucí Kozlovice, které ovšem v posledních dvou duelech zapsaly pouze bod.

„Kozlovice máme celkem načtené, uvidíme, jak se vypořádají s absencí Strašáka, což je podle mě velké oslabení. Do zápasu ale jdeme s pokorou,“ připomněl David Rojka.

„Doufám, že přijde hodně lidí a překonáme rekord Američanů – 1500 diváků. Snad by to mohlo padnout. Jdeme pro tři body a chceme Kozlovice přeskočit,“ dodal kouč, který by tedy rád překonal nejen Kozly, ale také Mamuty – americké fotbalisty, kteří na stadion v Sokolské ulici přiváděli rekordní návštěvy posledních let.

Bitva o Přerov se v sobotu odehraje od 15 hodin.

TJ Slovan Bzenec - 1. FC Viktorie Přerov 0:3 (0:2)

Branky: 10. a 30. Koryčan, 52. Mirvald.

Rozhodčí: Rygl – Krondráf, Svoboda. Diváci: 168.

Přerov: Kvapil – Kratochvíl (73. Jánský), Kuča (64. Omelka), Javora, Řezník (63. Zimčík) – Kocian – Masný, Mirvald (77. Kytlica), Repček (73. Zimčík), Matušík – Koryčan (77. Blažkovský). Trenér: David Rojka.