Přerov se těší na rekordní derby. Viktorka chce přes tisíc diváků!

Málo vídaných 850 diváků. To je rekordní návštěva divizního derby Přerova s Kozlovicemi ze září roku 2015. Fotbalová bitva o Přerov by v sobotu mohla toto číslo překonat, bez jakékoliv nadsázky se totiž jedná o nejočekávanější souboj obou rivalů posledních let. Domácí Viktorka si nedává malé cíle ani co se návštěvnosti týče.

Derby v Přerově mezi domácí Viktorkou (v bílém) a Kozlovicemi. | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Nikdy jsem nezažil, že by měli naši hráči domácí prostředí. Kdy jindy než teď? Ukažme městu i soupeřům, kdo je tady doma. Opravdu vás všechny prosím. Vezměte děti, manželky, příbuzné, kamarády a kamarádky a přijďte. Chceme vás tu mít všechny,“ apeluje na fanoušky předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš s tím, že nemusí být daleko od překonání rekordu amerických fotbalistů, kteří na stadion v Sokolské ulici přilákali 1500 diváků. Sobotní derby je každopádně největším tahákem divize E. Kozlovice soutěž vedou bod před Hranicemi a právě Přerovem! „Do zápasu jdeme s pokorou, věřím, že překonáme rekord amerických fotbalistů, snad by to mohlo padnout. Každý zápas jdeme vyhrát, chceme Kozlovice přeskočit v tabulce,“ hlásí přerovský trenér David Rojka. „Přerov hraje v této sezoně fantastický fotbal. Připravoval jsem se na něj a viděl jsem spoustu utkání, trenér Rojka tam udělal hodně práce. Tihle soupeři, kteří s námi chtějí hrát fotbal, jsou pro mě daleko příjemnější,“ smekl kouč Kozlů Vlastimil Chytrý. V lepší aktuální formě je Přerov. Viktorka vyhrála pět utkání v řadě při skóre 19:4. Kozlovice v posledních dvou duelech uhrály pouze bod, naposledy doma remizovaly 4:4 s Všechovicemi. Navíc měly problémy s poskládáním sestavy. Vymyšlená penalta i osm gólů za poločas. Kozli se šetřili před derby Přečíst článek › „Trošku jsme hráče na derby šetřili a možná nám ty dva body ve finále můžou chybět. Pro mě osobně jsou ale nejdůležitějšími body podzimní části sezony skončit do třetího místa a vyhrát v Přerově,“ prozradil Chytrý. Chybět mu určitě bude distancovaný špílmachr Tomáš Strašák, otazník visí nad startem stopera Řeháka nebo křídelníka Šroma. Do brány by se po nepřesvědčivém výkonu Ungera mohl postavit kozlovický srdcař Petr Kadlec. „Je to specifický zápas. Sestavu, jakou v Přerově postavím, mám v hlavě už před sezonou. Strašně se na to těšíme a věřím, že i diváci přijdou ve velkém počtu,“ přeje si Vlastimil Chytrý. Přerov nemá příliš důvodů míchat se sestavou. Kometou letošního divizního ročníku je teprve osmnáctiletý útočník Viktorky Tadeáš Koryčan, který v devíti utkáních nastřílel deset branek a je nejlepším kanonýrem soutěže. Desátý gól přerovského snajpra! Viktorka se těší na derby Přečíst článek › „Kozlovice máme celkem načtené, uvidíme, jak se vypořádají s absencí Strašáka, což je podle mě velké oslabení,“ zmínil David Rojka. Závěrem menší pohled do historie. Divizní derby Přerova s Kozlovicemi ovládla čtyřikrát Viktorka, pětkrát Kozlovice a pouze v jednom případě byla k vidění remíza. Nejlepším střelcem bitev o Přerov je Lukáš Kaďorek, který navíc dával góly na obou stranách barikády. O to pikantnější bude jeho sobotní návrat na „Strojírny“. Výkop utkání je na programu v 15 hodin. Divizní derby přilákalo rekordní návštěvu. Přerov přemohl Kozlovice Přečíst článek ›