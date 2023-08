/FOTO + VIDEO/ Zaplněná tribuna přerovského stadionu, oddělené sektory pro hosty a domácí, nezvykle hned tři stánky s občerstvením a zajímavé utkání s očekávaným konečným výsledkem. Fotbalisté Kozlovic potřetí za sebou ovládli městské derby, na půdě Viktorky v sobotu zaslouženě zvítězili 3:0 a potvrdili, že Přerovu momentálně vládnou oni.

Fotbalové derby 1. FCV Přerov - FK Kozlovice | Video: Deník/Ivan Němeček

Naopak mladý tým viktoriánů je v problémech. Pohárovou porážku 0:3 z půdy účastníka krajského přeboru Čechovic vystřídaly tři divizní porážky při skóre 1:8 (a i s MOL Cupem 1:11).

„Naši prohru asi čekal každý kromě naší šatny. My věřili, že to zvládneme. Nakonec se ukázalo, že ani náš entuziasmus a to, že chceme, nestačí. Soupeř byl daleko kvalitnější. My budeme mít v tomto složení velké problémy,“ kroutil po zápase hlavou přerovský kouč David Chuda.

První vzájemné měření sil nových trenérů obou městských rivalů Chudy a Kobylíka tak spíše než bitvu dvou Davidů připomínalo boj Davida s Goliášem. A vítězem zde byl ten momentálně opravdu silnější.

Fotbalisté Přerova (v modrém) v domácím derby s FK Kozlovice (0:3). Ondřej MikešZdroj: Deník/Jan Pořízek

Přerované si navíc možnou cestu za překvapivým triumfem od začátku komplikovali vlastními hrubkami. Už ve druhé minutě obral Vyhlídal Javoru a upaloval za prvním gólem, ten nicméně dával až o dvě minuty později po chybě gólmana Mikeše Lukáš Kaďorek. Domácí brankář dokonale namazal hostujícímu Skopalovi, ten předával do odkryté svatyně.

„První gól nás opět v úvodu utkání totálně srazil. Opakuje se to každé utkání. Takto mladý tým nemůže pokaždé dostávat takovou facku hned za začátku. Až do 86. minuty nás nicméně Mikeš poté držel svými dobrými zákroky,“ musel uznat David Chuda.

Namátkou musíme zmínit nevyužité kozlovické šance v podání hlavičky stopera Řeháka, vytažení Kaďorkovy další rány na roh ve 27. minutě nebo nevyužitou možnost Dominika Skopala hned po změně stran.

Na dostřel do 86. minuty

Hosté zkrátka byli po celý duel výrazně nebezpečnější. Na straně Viktorky byla vidět snaha o brejkové situace zejména v podání Kudličky v prvním poločase a občasné náznaky o zajímavou kombinaci. Jinak ale domácí nic kloudného nevymysleli. Přesto to bylo až do 86. minuty jen o gól!

„Hodnocení zápasu bude mít dvě roviny. Tou první je, že šlo o naprosto zasloužené vítězství. Byli jsme naprosto dominantním týmem a výhra šla za námi. Druhá věc je ta, že jsme z domácího gólmana udělali hrdinu zápasu. Pro trenéra to bylo trošku o nervy. Už mi tam naskakovaly žíly, ale s výkonem hráčů jsem spokojený,“ pousmál se kozlovický lodivod David Kobylík.

Třetí penaltu ve druhém zápase po sobě poté po faulu na Skopala ve vápně proměnil hostující střelec Petr Nekuda a bylo rozhodnuto. Třetí hřebíček do přerovské rakve zatloukl v nastaveném čase svou premiérovou trefou v kozlovickém dresu 19letý Jakub Slatinský.

„Soupeř byl lepší, vyhrál zaslouženě. Nás může mrzet, že se s ním osmdesát minut taháme a máme aspoň nějaké náznaky příležitostí. To málo ale nevyužijeme. V posledních minutách dostaneme dvě branky a je z toho jasná porážka 0:3,“ pokrčil rameny David Chuda a dodal:

„Chtěl bych ještě poděkovat všem třem rozhodčím za výborný výkon. Takhle by se mělo pískat každé utkání divize.“

Jaké bývají bitvy o Přerov?

Fotbalisté Přerova (v modrém) v domácím derby s FK Kozlovice (0:3). David KobylíkZdroj: Deník/Jan PořízekTepová frekvence Davida Kobylíka během zápasu kvůli počtu spálených možností několikrát musela vyletět vysoko nad klidovou hladinku, přesto mohl být mistr Evropy hráčů do 21 let z roku 2002 nakonec spokojený.

„Nedat tolik příležitostí? Bylo jich extrémní množství. Pro kluky ale pochvala. Jsme spokojení fyzicky i herně, ale koncovka nás trápí dlouhodobě. Z tribuny jsem slyšel až ironický úsměv, když jsme zahodili zase nějakou tu šanci,“ pousmál se bývalý hráč Sigmy, Štrasburku či Bielefeldu.

Ten si pochvaloval i atmosféru tradiční bitvy o Přerov, kterou na vlastní kůži zažil poprvé.

„V našem domácím prostředí lidi chodí a je fajn, že přišli i sem na derby. Bavilo mě to, jsem rád, když je atmosféra a hraje se pro lidi. Obě mužstva se snažila nabídnout dobrý fotbal a ve finále to dobrý fotbal byl,“ řekl Kobylík a závěrem ještě vyzdvihl přístup svých svěřenců.

Fotbalisté Přerova (v modrém) v domácím derby s FK Kozlovice (0:3). Duel přilákal pětistovku platících diváků.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

„I v tom vedru byli mí hráči pořád aktivní v presinku, věřili si, jde vidět, že mají natrénováno. Musím je pochválit za docházku na tréninky a jejich aktivitu do sta procent. Teď se jim to vrací. Jsme se vstupem do sezony velmi spokojeni a teď před sebou máme velký zápas s Novými Sady, který si užijeme doma,“ naráží David Kobylík na duel kozlů s dalším z favoritů divize E, který se odehraje v neděli od 16.30 v Kozlovicích.

Přerovská Viktorka zkusí o první body nové sezony zabojovat už v pátek na půdě Nového Jičína. Ten také ještě nezískal ani bod a dokonce má i horší skóre 1:10.

1. FC Viktorie Přerov – FK Kozlovice 0:3 (0:1)

Branky: 4. Kaďorek, 86. z pen. Nekuda, 92. Slatinský.

Rozhodčí: Slabý – Habermann, Čampišová. Bez karet. Diváci: 486.

Přerov: Mikeš – Javora, Řezník, Masný (83. Vařecha), V. Kocian, Repček, Jakubowicz (67. Janyška), Kudlička, A. Kocian (67. Caletka), Braun (46. Kratochvíl, 76. Otáhal), D. Kuča. Trenér: Chuda.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Kostka (31. Nekuda), Řehák, Kyselák, Kaďorek, Vyhlídal (86. Vítek), Smolka (52. Vogl), Olšanský, Kozák, Skopal (86. Slatinský). Trenér: Kobylík.