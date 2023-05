/FOTO + VIDEO/ Před necelým rokem sledoval zaplněný fotbalový areál v Kozlovicích historický debakl domácích v bitvě o Přerov 0:6. V aktuální sezoně se role obou městských rivalů vyměnily. Kozli bojují o divizní titul, Viktorka nemá jistou záchranu. A tak nedělní derby skončilo dle papírových předpokladů.

Domácí zvítězili 3:0, všechny góly vstřelili v prvním poločase. Avšak kdo ví, jak by se očekávaný duel vyvíjel, kdyby v šesté minutě po centru Kašpárka v obrovské šanci uspěl Mirvald. Skvělým zákrokem se blýskl kozlovický brankář Petr Kadlec.

„Rozhodující byl asi opravdu moment, kdy Peťa Kadlec zázračně chytil jedinou šanci soupeře v prvním poločase. My jsme potom po třech krásných akcí vedli 3:0. Co víc si v poločase přát,“ liboval si domácí trenér František Rolinc.

Hned vzápětí totiž po pasu Strašáka ve vápně otevřel skóre Lukáš Kaďorek. Poté krásnou akci tria Kaďorek, Strašák, Skopal zakončoval ve 23. minutě Jan Vogl.

O deset minut později přišla další rána pro Viktorku. Její nejlepší střelec David Kašpárek se sice po svém již druhém jarním zranění dal pro derby do kupy, při pokusu o průnik ale smolně spadl na levý loket. Pro smolaře jara nejspíš sezona skončila.

Bez zubů a v bezvědomí? „Blázen“ Kašpárek rychle naskočil a zase nedohrál

„Klukům jsem říkal, že může přijít jedna, dvě šance. Bohužel jsme ji neproměnili. Další věcí je zranění Kašpiho, které mě teď momentálně mrzí daleko více než ztráta tří bodů,“ přiznal po utkání přerovský trenér Petr Bogdaň.

Před odchodem do šaten navíc napřáhl zpoza vápna Kaďorek a svým druhým gólem v zápase sebral Viktorce naději na zisk bodů.

„Pro mě je to vždycky speciální. Hraje se tady o Přerov. Teď je to tedy zase Přerov u Kozlovic,“ usmíval se dvougólový střelec, který se ale hattricku nedočkal, střídal v 88. minutě. „Už jsme si to s trenérem trošku vyříkali. Mohl vystřídat třeba mladého Dominika (Skopala), zamrzelo to, ale nevadí,“ smál se Kaďorek.

Druhý poločas už se nicméně spíše dohrával. „Už jsme to kontrolovali. Nechtěli jsme v žádném případě hrát zanďoura, spíše kontrolovat balon. Přesto jsme si vypracovali šance, které jsme neproměnili, ale to nemrzí, když se vyhraje 3:0,“ řekl František Rolinc.

„Je to škoda. Soupeř byl zkušenější, nabídli jsme mu tři možnosti ke skórování, které proměnil. To rozhodlo zápas. Druhý poločas už si zkušeně pohlídali,“ uznal Petr Bogdaň.

Podle něj rozhodly druhou bitvu o Přerov sezony hlavně zkušenosti. „Je to derby, je to vyhecované a chtěli jsme tak k tomu přistoupit. Nenechat Kozlovicím nic zadarmo, jít do všeho na sto procent. K tomu jsme chtěli přidat fotbalovou kvalitu. Projevila se ale nezkušenost,“ pokrčil Bogdaň rameny.

Přerov vyhrál výzvu trenérů

Viktorka tak zvítězila alespoň v předzápasové výzvě koučů, do které oba trenéři šli v rámci natáčení nového videopořadu Deníku Derby přes kopec. Z velkého vápna trefovali břevno, každý měl devět pokusů. Nakonec 3:1 zvítězil Petr Bogdaň. Kozlovice tak v samotném zápase předvedly dokonalý obrat.

Derby přes kopec: Když chybí rozhodčí a souboj táty proti synovi o večeři

Derby přes kopec

Nový videopořad Deníku mapuje atmosféru těch nejpikantnějších derby z našich vesnic a nižších soutěží. První díl jsme natáčeli v Čechovicích na Prostějovsku a na Hané jsme ještě zůstali. Druhý díl o fotbalové bitvě o Přerov již brzy!

„Přál jsem Přerovu možná ten jeden gól, aby to skončilo dvakrát 3:1. Ale vlastně mi to teď vůbec nevadí,“ zasmál se dobře naladěný František Rolinc.

„Velké poděkování klukům, že dodrželi vše, co jsme si před zápasem řekli. Přístup byl ode všech stoprocentní, dlouho jsem neviděl Tomáše Strašáka se takhle vracet,“ dodal kouč.

Pochvalu zaslouží i atmosféra zápasu, který podle zápisu sledovalo 675 diváků, ženy a děti ale v Kozlovicích neplatí a tisícovka návštěvníků prosluněného areálu tedy musela být překonána.

„Na podzim jsme předváděli fotbal, na který jezdili lidé z širokého okolí. K tomu výborná udírna, gril, vyžití je tady nejen sportovní. Kdo dnes přijel, nemusel být naštvaný, užil si pěkné nedělní odpoledne,“ uzavřel František Rolinc.

FK Kozlovice – 1. FC Viktorie Přerov 3:0 (3:0)

Branky: 9. a 43. Kaďorek, 23. Vogl.

Rozhodčí: Proske – Dedek, Šafrán. ŽK: Masný (Přerov). Diváci: 675.

Kozlovice: Kadlec – Vítek, Kostka, Řehák, Kyselák – Kozák (67. Olšanský) – Kaďorek (88. F. Petráš), Skopal, Strašák, Vogl (88. Niesner) – Galetka (83. Střelec). Trenér: Rolinc.

Přerov: Mikeš – Kratochvíl, F. Kuča (72. Pistovčák), Javora, Řezník – Kocian – Masný (79. Vyroubal), Mirvald (79. A. Kocian), Repček, Hretsajčuk – Kašpárek (34. Otáhal). Trenér: Bogdaň.